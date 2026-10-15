circle x black
Cerca nel sito
 

Malattie reumatologiche, Apmarr: "Garantire qualità vita con diagnosi precoce e cure eque"

Celano: "Non siamo la nostra malattia, viviamo con una patologia e abbiamo diritti che devono essere rispettati"

Antonella Celano - (Adnkronos)
Antonella Celano - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 13.58
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"È necessario poter accedere ai farmaci in tempi brevi e in maniera equa su tutto il territorio nazionale. Oggi le differenze tra i sistemi sanitari regionali rischiano di alimentare disuguaglianze e viaggi della speranza, che hanno costi per le persone e per il Servizio sanitario nazionale. Ci auguriamo che l’accesso alla diagnosi e alle cure sia parificato in tutta Italia". Così Antonella Celano, presidente di Apmarr Aps Ets, durante il convegno promosso dall’associazione all’Auditorium del Ministero della Salute, nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del malato reumatico.

"I bisogni delle persone con malattie reumatologiche sono tantissimi, soprattutto quando hanno delle patologie che evolvono in una maniera molto negativa perché possono avere delle complicanze - ha spiegato Celano -. Ad esempio, una nefrite cronica comporta una vita molto complessa, anche per la possibile necessità della dialisi, con conseguenze pesanti sulla qualità della vita. Una patologia di questo genere cambia completamente la quotidianità della persona e può incidere anche sul lavoro, costringendo talvolta a modificare la propria attività. I bisogni sono tanti, a partire da una diagnosi precoce, fondamentale per evitare le complicanze e garantire cure appropriate e tempestive".

"Non siamo la nostra malattia: siamo persone che vivono una patologia e abbiamo diritti che devono essere rispettati, compreso quello di ricevere un trattamento equo in base alle nostre necessità", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie reumatologiche apmarr celano ministero salute
Vedi anche
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza