Nel corso della prossima settimana tornerà la pioggia su buona parte d'Italia: si attende infatti il passaggio di un'intensa perturbazione autunnale, la prima della stagione, in grado di provocare precipitazioni e anche un generale calo termico.

Lunedì 19 ottobre si faranno sentire gli effetti di un primo fronte instabile che interesserà il nostro Paese già nel corso del weekend: specie nella prima parte della giornata saranno possibili dei piovaschi su Piemonte, Liguria e Toscana. Tuttavia, l'attenzione va rivolta soprattutto alla giornata di martedì 20 ottobre, quando una perturbazione, spinta da correnti atlantiche in arrivo da ovest, innescherà una fase di maltempo più organizzata. Le prime piogge significative sono attese sulla Sardegna e lungo il versante tirrenico del Paese.

Mercoledì 21 raggiungeremo l'apice del peggioramento, con la concreta possibilità di intense precipitazioni sia sulle regioni del Nord, sia su buona parte del Centro-Sud e delle due Isole maggiori. Di fatto, si tratterà del primo vero e generalizzato deterioramento del quadro meteorologico di stampo autunnale.

Oltre al ritorno della pioggia è previsto anche un calo delle temperature, specie nei valori massimi, che rientreranno nelle medie tipiche del periodo. Solamente sulla Sicilia i valori si manterranno ancora piuttosto elevati (fino a 26°C a Palermo) a causa degli intensi venti di Scirocco. Dopo una temporanea tregua i modelli evidenziano già il possibile passaggio di un ulteriore impulso perturbato (venerdì 23 ottobre), in grado di rinnovare instabilità e precipitazioni, stavolta soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Dal punto di vista sinottico, questo mutamento di circolazione è guidato dall'indebolimento temporaneo dell'alta pressione mediterranea e dall'affondo di una saccatura atlantica. Si tratta di dinamiche tipiche della transizione stagionale: l'aria più fresca proveniente dalle alte latitudini oceaniche entra in contrasto con i residui accumuli di calore e umidità nei bassi strati del mar Mediterraneo, fornendo l'energia necessaria per precipitazioni localmente abbondanti.