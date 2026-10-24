Lutto a Napoli per la morte improvvisa di Diana Negri, giornalista molto conosciuta in città e una delle anime di NapoliCity. Aveva 68 anni.

Da oltre 30 anni Negri lavorava per la valorizzazione di Napoli, a stretto contatto con il Museo del Tesoro di San Gennaro e con il Museo Filangieri.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del famoso pizzaiolo Gino Sorbillo. "A Dio Diana Diana Negri. Tu, il tuo sapere, la tua classe, il tuo nobile garbo e la tua infinita eleganza sempre al di sopra di tutto e tutti. Ora sei un vero e bellissimo angelo anche in paradiso. Grazie per la tua leale e raffinata amicizia", si legge in post su Facebook. Sui social anche il ricordo della cantante Monica Sarnelli che parla di "un dolore immenso" per la scomparsa di una donna meravigliosa dentro e fuori".