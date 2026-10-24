circle x black
Cerca nel sito
 

Lutto a Napoli, morta la giornalista Diana Negri: il cordoglio di Gino Sorbillo

Aveva 68 anni. Tanti i messaggi sui social per una delle figure più importanti della cultura partenopea

Diana Negri - (Facebook: Gino Sorbillo)
Diana Negri - (Facebook: Gino Sorbillo)
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lutto a Napoli per la morte improvvisa di Diana Negri, giornalista molto conosciuta in città e una delle anime di NapoliCity. Aveva 68 anni.

Da oltre 30 anni Negri lavorava per la valorizzazione di Napoli, a stretto contatto con il Museo del Tesoro di San Gennaro e con il Museo Filangieri. 

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del famoso pizzaiolo Gino Sorbillo. "A Dio Diana Diana Negri. Tu, il tuo sapere, la tua classe, il tuo nobile garbo e la tua infinita eleganza sempre al di sopra di tutto e tutti. Ora sei un vero e bellissimo angelo anche in paradiso. Grazie per la tua leale e raffinata amicizia", si legge in post su Facebook. Sui social anche il ricordo della cantante Monica Sarnelli che parla di "un dolore immenso" per la scomparsa di una donna meravigliosa dentro e fuori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza