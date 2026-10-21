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Morto Roberto Bernabai, il giornalista aveva 70 anni

Dal 1992 conduceva i notiziari e i programmi sportivi, prima per Tmc e poi per La7

Roberto Bernabai - (Dal suo profilo X)
Roberto Bernabai - (Dal suo profilo X)
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21 ottobre 2026 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Addio al giornalista Roberto Bernabai. E' morto all'età di 70 anni. Dal 1992 conduceva i notiziari e i programmi sportivi, prima per Tmc e poi per La7.

Giornalista professionista, era nato a Roma il 6 febbraio 1956 si legge sul sito di La7. Mosse i primi passi nel giornalismo nel 1975, collaborando con vari periodici. Dal 1985 al 1990 è stato radio-cronista e conduttore per emittenti regionali laziali. Nel 1990 entrò a far parte della redazione sportiva di Tmc.

Lavorò come inviato e telecronista a tre Mondiali e tre Europei di calcio e ha seguito le Olimpiadi di Barcellona del 1992. E, per sei stagioni, fu commentatore delle partite della Liga spagnola.

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