Memoria industriale, architettura e design contemporaneo si incontrano a Manifattura Modena, progetto che reinterpreta un luogo storico della città come nuova destinazione urbana, dove residenza, lavoro e lifestyle dialogano con la cultura modenese del progetto. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 18, il complesso apre le porte al pubblico con un Open Day dedicato ad appartamenti, uffici e negozi.

Ad arricchire l’iniziativa sarà una mostra fotografica dedicata alla storia e all’identità del progetto. Un percorso visivo per riscoprire le origini del complesso e approfondire il dialogo tra memoria e contemporaneità che ne definisce il carattere. L’Open Day, organizzato anche grazie a Gabetti Home Value e Fintecna Spa, sarà l’occasione per conoscere da vicino un intervento che coniuga il recupero di un luogo storico con nuove modalità di abitare e lavorare, offrendo soluzioni per esigenze diverse in un contesto architettonico dalla forte identità.