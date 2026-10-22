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Manifattura Modena, il 23 e 24 ottobre open day e mostra fotografica

Il progetto reinterpreta un luogo storico della città come nuova destinazione urbana. Appuntamento venerdì 23 e sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 18.

Mostra fotografica - Manifattura Modena
Mostra fotografica - Manifattura Modena
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22 ottobre 2026 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Memoria industriale, architettura e design contemporaneo si incontrano a Manifattura Modena, progetto che reinterpreta un luogo storico della città come nuova destinazione urbana, dove residenza, lavoro e lifestyle dialogano con la cultura modenese del progetto. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 18, il complesso apre le porte al pubblico con un Open Day dedicato ad appartamenti, uffici e negozi.

Ad arricchire l’iniziativa sarà una mostra fotografica dedicata alla storia e all’identità del progetto. Un percorso visivo per riscoprire le origini del complesso e approfondire il dialogo tra memoria e contemporaneità che ne definisce il carattere. L’Open Day, organizzato anche grazie a Gabetti Home Value e Fintecna Spa, sarà l’occasione per conoscere da vicino un intervento che coniuga il recupero di un luogo storico con nuove modalità di abitare e lavorare, offrendo soluzioni per esigenze diverse in un contesto architettonico dalla forte identità.

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