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Occhiuto: "A2A fondamentale per transizione energetica in Calabria"

Roberto Occhiuto - (Foto Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
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"A2A investiva in Calabria da prima che io diventassi presidente e devo dire che è fondamentale per il territorio, sia dal punto di vista economico che ambientale. Il pubblico deve creare le condizioni perché i privati possano investire avendo certezze e deve costruire un ecosistema favorevole. Bisogna, insomma, creare un terreno fertile che attragga gli investimenti e che li trattenga. Io considero Mazzoncini uno dei migliori manager italiani e apprezzo la capacità che A2A ha di investire". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione della presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale di A2A in Calabria.

A proposito della transizione giusta Occhiuto ha detto "si fa riconoscendo il valore ai territori. Io sto conducendo una isolata battaglia contro Arera, che avrebbe dovuto abbassare i prezzi dove si producono rinnovabili, ma in Calabria non lo fa. Questa sarebbe per me una grande leva di attrazione per gli investimenti. Sul prezzo dell'energia si discute tantissimo in questi anni con troppa superficialità. Voglio porre al dibattito pubblico nazionale questo argomento", ha concluso.

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