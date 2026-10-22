"Ho pagato 7000 euro per rifarmi il seno ed è stato un incubo". Maria Luisa racconta la sua esperienza a La volta buona, nel programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno in una puntata dedicata alla chirurgia estetica. "A Napoli gestisco due negozi di parrucchiere, io vendo 'immagine' e mi sono ritrovata con enormi problemi. Avevo un seno ovale, mi sono sottoposta a una risonanza: la protesi era incapsulata sulla spalla destra. Il chirurgo, dopo un intervento pagato 7000 euro, mi ha detto che era un problema mio interno", racconta la donna.

"Mi sono fatta prendere dalle nuove tendenze, dal chirurgo famoso e di moda, dall'intervento senza drenaggi. 'Dopo 2 ore si va a casa', io in realtà sono rimasta ricoverata per 4 giorni, ho avuto bisogno di trasfusioni: quando ero entrata per l'operazione, la mia emoglobina era assolutamente normale. Con la protesi incapsulata, non riuscivo nemmeno a lavorare: per fortuna sono titolare nel negozio e ho i miei collaboratori, altrimenti avrei dovuto chiudere. Sono arrivata a pesare 40 chili, non volevo vedere nessuna sala operatoria", il calvario si è concluso quando, finalmente, un altro chirurgo ha offerto una soluzione. "Ho faticato a trovare un chirurgo che volesse operarmi di nuovo. Finalmente ho trovato un medico disponibile a farlo, gli devo tutto: mi sono sottoposta ad esami specifici per verificare se ci fossero problemi genetici. Mi sono operata, ora sto benissimo".