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Ora solare 2026, l'attesa sta per finire: tra sabato e domenica si cambia

Le lancette verranno spostate indietro di un'ora, dalle 3 alle 2: i consigli per affrontare al meglio il cambio

Ora solare, alle 3.00 si torna indietro di 60 minuti
Ora solare, alle 3.00 si torna indietro di 60 minuti
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21 ottobre 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ora solare 2026, ci siamo: manca pochissimo al cambio d'ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate indietro di un'ora, dalle 3 alle 2, e si cambierà di nuovo orario dopo i sette mesi di ora legale, che tornerà tra il 27 e 28 marzo 2027. Smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente con il cambio d'ora, mentre gli orologi analogici dovranno essere regolati manualmente.

Cosa cambia con il passaggio all'ora solare

Con il passaggio all'ora solare le notti saranno più lunghe, che le giornate sembreranno più corte e ci saranno più ore di buio, con non pochi effetti sul nostro organismo. Il cambio d'ora può provocare anche temporanei disturbi come sonnolenza, irritabilità e lievi variazioni dell'umore. "Si tratta di una sorta di mini jet lag", ha spiegato all'Adnkronos Salute Luigi Ferini-Strambi, direttore del Centro di medicina del sonnodell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell'università Vita-Salute San Raffaele.

I consigli degli esperti per controllare il "jet lag"

Per alcune persone sono necessari alcuni giorni di adattamento al nuovo ritmo, dal momento che le giornate diventano più corte e le ore di buio più numerose. Il cambio d'ora può provocare anche - come abbiamo visto - temporanei disturbi come sonnolenza, irritabilità e lievi variazioni dell'umore. Per ritrovare il giusto equilibrio si può ripartire anche dalla tavola.

"In questo scenario di transizione, la zucca e gli ortaggi a polpa arancione svolgono un ruolo fondamentale grazie al loro contenuto di beta-carotene, un prezioso alleato nell'attività di protezione delle mucose e nel rafforzamento delle barriere epiteliali, le prime a essere sollecitate dai primi sbalzi termici. Accanto a essi, il ritorno strutturato dei legumi e dei cereali integrali garantisce un apporto costante di energia a lento rilascio e di fibre prebiotiche", è il consiglio dell'immunologo Mauro Minelli, professore di Nutrizione clinica all'università Lum 'Giuseppe Degennaro'.

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