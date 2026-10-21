Papa Leonbe XIV non ha bisogno di ulteriori terapie dopo l'operazione per la rimozione di un tumore al polmone destro. "Non è necessaria alcuna ulteriore terapia", la sintesi dei medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, quest’ultimo il chirurgo del Gemelli che ha rimosso l'adenocarcinoma polmonare. I medici hanno reso noto gli esiti degli esami istologici: "In data odierna sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia".