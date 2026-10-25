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Roma, 'lista stupri' e una svastica nei bagni del liceo Righi

La scritta "deplorevole", come si legge in un post della lista studentesca Delta, con i nomi di studenti ed ex studenti è stata trovata il 19 ottobre scorso. Un nuovo caso dopo quello dello scorso anno al liceo Giulio Cesare

Lieco Righi - (Google Maps)
Lieco Righi - (Google Maps)
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25 ottobre 2026 | 21.38
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Dopo il caso dello scorso anno al liceo classico Giulio Cesare, una 'lista stupri' è comparsa nei giorni scorsi nella succursale del liceo scientifico Righi di via Boncompagni a Roma. La scritta "deplorevole", come si legge in un post della lista studentesca Delta, con i nomi di studenti ed ex studenti è stata trovata il 19 ottobre scorso. "Specifichiamo che, proprio nella sede di via Boncompagni, si è tenuto 'Aperitivo Prime', un progetto della nostra lista. Proprio per questo - scrivono - ci sentiamo ancora di più di dover chiarire che la lista Delta ripudia il gesto e l'ideologia madre che ne è alla base. Non sappiamo chi è stato e forse mai potremo saperlo, sappiamo però che è inaccettabile che si ripeta un episodio del genere, già accaduto l'anno scorso in diversi licei. Non possiamo far passare inosservato l'accaduto", si legge nel post sui social.

Sul caso della 'lista stupri' e di una svastica disegnata nei bagni sono intervenuti anche gli studenti del collettivo Ludus dello storico liceo romano: "Come la lista Delta condanniamo ferocemente quanto accaduto e ci troviamo increduli davanti a tanta violenza proveniente dai nostri coetanei. La lista è stata prontamente cancellata ma un muro si può ripulire, una scritta si può cancellare ma la cultura che la genera non scompare con un po' di vernice: va riconosciuta, contrastata e smantellata".

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