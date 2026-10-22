circle x black
Cerca nel sito
 

Rossi (Ucbm): "La Giunta itinerante per conoscerci e sviluppare collaborazioni"

"Dopo due mandati come vicepresidente per le università non statali, nuovo incarico per i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e il ministero della Salute"

Andrea Rossi - (Foto Adnkronos)
Andrea Rossi - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È un piacere accogliere qui la Giunta itinerante del Codau, in questa nuova modalità di svolgere le riunioni di Giunta negli atenei, per visitarli, conoscersi e far nascere nuove idee e collaborazioni". Lo ha detto Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione della riunione della Giunta del Codau, ospitata dall'ateneo romano. L'incontro ha riunito i rappresentanti dell'organismo dei direttori generali delle università italiane, con una giornata dedicata alla conoscenza delle strutture dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e al confronto sulle attività e sulle prospettive di collaborazione tra gli atenei.

"Colgo l’occasione di questa giornata per fare un grande 'in bocca al lupo' al nuovo presidente del Codau, Vincenzo Tedesco, ai vicepresidenti Lucia Colitti e Pietro Di Benedetto, e a tutti i colleghi della Giunta", ha affermato Rossi richiamando il ruolo dell'organismo nel sistema universitario italiano. "Il Codau rappresenta un'esperienza molto utile per l'intero sistema universitario italiano. Dopo due mandati come rappresentante delle università non statali, adesso mi occupo dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e il Ministero della Salute: è un onore partecipare alla Giunta con questo incarico e spero di poter dare il mio contributo a tutti i colleghi", ha spiegato. Un passaggio è stato infine dedicato ad Antonella Rago, direttrice generale della Lum, subentrata nella rappresentanza delle università non statali. "A lei spetta ora il compito di portare avanti questa stretta sinergia e collaborazione tra gli atenei del sistema", ha concluso Rossi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza