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Saluti romani per Sergio Ramelli, la Cassazione conferma le condanne

Diventano definitive le condanne a 4 mesi per il reato di manifestazione fascista per i tredici militanti di estrema destra che fecero il saluto romano alla commemorazione del 29 aprile 2018

Un raduno per commemorare Sergio Ramelli - (Fotogramma)
Un raduno per commemorare Sergio Ramelli - (Fotogramma)
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22 ottobre 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diventano definitive le condanne a 4 mesi per il reato di manifestazione fascista per i tredici militanti di estrema destra che fecero il saluto romano alla commemorazione del 29 aprile 2018 per Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da Avanguardia Operaia. I giudici della Prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati accogliendo così le richieste della procura generale.

"La sentenza di Appello risponde a tutti i rilievi difensivi. Parliamo di un reato di pericolo e la pericolosità concreta sta nelle modalità adottate", aveva detto il sostituto procuratore generale della Cassazione Assunta Cocomello nel corso della requisitoria chiedendo di rigettare i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del dicembre 2025.

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