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Sanremo, 13enne cosparge di benzina e dà fuoco a clochard

L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. La vittima ha riportato varie ustioni alle gambe

Auto carabinieri - (Ipa)
Auto carabinieri - (Ipa)
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16 ottobre 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ragazzino di 13 anni ha dato fuoco a uomo di circa 40 anni, senza fissa dimora. E' successo nella notte tra il 7 e l'8 ottobre a Sanremo, in provincia di Imperia, nella zona di porto Vecchio. Il giovane, di origini tunisine, avrebbe prima cosparso benzina sulle gambe dell'uomo, che stava dormendo, e poi appiccato il fuoco.

L’uomo, che ha riportato ustioni alle gambe, è stato ricoverato due giorni all’ospedale Borea di Sanremo e poi dimesso. A individuare il giovane le immagini delle telecamere di sorveglianza del porto. Le indagini su quanto accaduto e sulle cause, sono affidate ai carabinieri. Il tredicenne, a causa dell'età, non è imputabile.

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