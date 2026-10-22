"Come fanno due genitori che fanno fatica ad arrivare a fine mese a pagare il rimborso? Secondo me è impossibile"

"Bisogna andare alla radice del problema: perché se tu chiedi il rimborso di una vetrina rotta ai genitori di un poveretto - di un cretino, perché è un cretino- che non hanno una lira, che non sanno come tirare alla fine del mese, mi spieghi come fanno a pagare? Secondo me è impossibile". Così Enzo Iacchetti, ospite di Bianca Berlinguer a 'E' sempre Cartabianca', commenta gli scontri di Milano e il conseguente decreto sicurezza varato dal governo.

"Bisogna andare alla radice del problema: come si può chiedere il romborso di una vetrina ai genitori di un poveretto che non hanno una lira? Voglio vedere quanti processi fanno a questi 200 ragazzi" Enzo Iacchetti a #ÈsempreCartabianca https://t.co/S0h8mYPGwP — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 21, 2026

" Voglio vedere quanti processi fanno a questi 200 ragazzi", afferma ancora Iacchetti risponde alla domanda della giornalista che gli chiede se le misure varate possano essere un deterrente.