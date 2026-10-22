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Scontri a Milano e decreto sicurezza, Iacchetti a 'E' sempre Cartabianca': "Ma quali rimborsi..."

"Come fanno due genitori che fanno fatica ad arrivare a fine mese a pagare il rimborso? Secondo me è impossibile"

Enzo Iacchetti - (Ipa)
Enzo Iacchetti - (Ipa)
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22 ottobre 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
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"Bisogna andare alla radice del problema: perché se tu chiedi il rimborso di una vetrina rotta ai genitori di un poveretto - di un cretino, perché è un cretino- che non hanno una lira, che non sanno come tirare alla fine del mese, mi spieghi come fanno a pagare? Secondo me è impossibile". Così Enzo Iacchetti, ospite di Bianca Berlinguer a 'E' sempre Cartabianca', commenta gli scontri di Milano e il conseguente decreto sicurezza varato dal governo.

" Voglio vedere quanti processi fanno a questi 200 ragazzi", afferma ancora Iacchetti risponde alla domanda della giornalista che gli chiede se le misure varate possano essere un deterrente.

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