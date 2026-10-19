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Maltempo, scuole chiuse a Genova e allerta arancione e gialla per temporali giovedì 20 ottobre: le regioni interessate

I dati della Protezione civile e le ordinanze dei comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole domani: l'elenco in aggiornamento

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19 ottobre 2026 | 16.03
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Domani, martedì 20 ottobre, si preannuncia una giornata difficile dal punto di vista meteorologico: la Protezione civile, considerati i temporali in arrivo, ha diramato allerta meteo arancione e gialla su una serie di regioni e molti comuni hanno già deciso di tenere le scuole chiuse per motivi di sicurezza e in via precauzionale, a partire da quello di Genova. Ecco, di seguito, l'elenco area per area, che resta in aggiornamento.

Scuole chiuse a Genova domani: i comuni interessati dall'allerta arancione

La situazione più difficile è quella che si registra in Liguria, dove per domani è stata diramata allerta meteo arancione per temporali. Il comune di Genova ha comunicato che terrà chiuse le scuole di ogni ordine e grado il 20 ottobre con apposita ordinanza. Scuole chiuse anche a Bogliasco.

Stessa decisione è stata presa dai comuni di Savona (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado, chiusi i plessi in aree esondabili), Albissola Marina e Albissola Superiore, Bergeggi, Carcare, Cosseria, Dego, Finale Ligure﻿, Vado Ligure, dove le scuole resteranno chiuse per tutta la giornata di domani.

Maltempo, allerta meteo gialla e arancione 20 ottobre: l'elenco delle regioni

Se per la Liguria è stata diramata allerta meteo arancione per temporali, per altre regioni sempre per domani martedì 20 ottobre è stata dichiarata allerta gialla dalla Protezione civile. Come si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, ordinaria criticità per temporali è stata dichiarata per Em﻿ilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante), Sardegna (Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia) e Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia).

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