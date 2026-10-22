La donna aveva i sintomi dell'infarto: lunedì l'autopsia sul corpo della oss

La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di una infermiera di 54 anni di Rivignano Teor (Udine) che non avrebbe opportunamente allertato né un medico né il Suem per il malessere accusato da Rodica Gram, una oss di 56 anni, morta il 18 ottobre scorso mentre era in servizio alla casa di riposo Ida Zuzzi a San Michele al Tagliamento (Venezia).

L’operatrice, pensando a un infarto, si era rivolta all’infermiera in servizio alla casa di riposo ma del tutto inutilmente. Lunedì all'ospedale di Portogruaro (Venezia) sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte, tra i periti nominati dal pubblico ministero anche un cardiologo.