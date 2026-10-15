circle x black
Cerca nel sito
 

SuperEnalotto, estrazione di oggi 15 ottobre 2026: numeri vincenti

Nessun 6 né 5+1 e jackpot sale a oltre 41 milioni di euro

SuperEnalotto, estrazione di oggi 15 ottobre 2026: numeri vincenti
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 23.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, giovedì 15 ottobre. Nessun 6 nè 5+1, mentre in 10 hanno centrato il montepremi a disposizione dei Punti 5, incassando rispettivamente 16.576,09 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 sale così a 41.100.000,00 euro.

Quanto costa una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come so se ho vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

La combinazione vincente di oggi è 16, 24, 46, 49, 77, 80; Numero Jolly: 53; SuperStar 52.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
SuperEnalotto jackpot vincitore montepremi Punti 5 Punti 6
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza