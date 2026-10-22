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Tasca (A2A): "Molto soddisfatti risultati ottenuti con bilancio sostenibilità territoriale Calabria"

Roberto Tasca - (Foto Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 06.56
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo presentato il Bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Contribuire allo sviluppo economico di un territorio significa sapere ascoltare e sostenere le imprese e le comunità". Lo ha detto il presidente di A2A, Roberto Tasca, alla presentazione del quinto Bilancio di sostenibilità territoriale di A2A in Calabria.

"Dal mio punto di vista uno dei valori principali è la fiducia, sulla quale va costruita una relazione di lungo termine con territori e istituzioni. Chiaramente A2A - ha aggiunto Tosca - ha come primo obiettivo quello di creare profitto, ma dietro c'è anche un rapporto di fiducia da coltivare. Questa azienda si occupa di servizio di pubblica utilità, noi siamo con voi quando vi svegliate la mattina. Credo che, però, questa attività vada fatta in modo sempre più innovativo. E credo che l'impresa che rappresento abbia tutte queste caratteristiche. Siamo quello che appariamo, non abbiamo bisogno di finzioni e possiamo dare garanzie per quello che andiamo a fare".

Tasca ha dato risalto anche all'impegno sociale del gruppo: "Nel 2025 in Calabria abbiamo svolto attività didattiche per 10 mila studenti e docenti. Attraverso il Banco dell'Energia abbiamo sostenuto 200 famiglie in difficoltà per il pagamento di bollette e per interventi di efficientamento energetico".

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