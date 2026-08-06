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Toscana, Plures: "Mai negato il confronto con i Comuni"

Toscana, Plures:
06 agosto 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
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"Lascia francamente perplessi che si scelga di denunciare una presunta indisponibilità al confronto quando è stata proprio Plures a proporre una soluzione concreta alla richiesta di incontro, indicando anche date precise, senza ricevere alcun riscontro alle successive richieste di confermare gli appuntamenti". Lo ha scritto l'azienda in una nota in merito alle dichiarazioni rilasciate questa mattina dai sindaci di Carmignano, Poggio a Caiano e Campi Bisenzio.

Plures spiega di aver proposto tre incontri distinti, ritenendo questa modalità la più efficace per affrontare le specifiche questioni locali: il 27 luglio per Carmignano, il 29 luglio per Campi Bisenzio e il 30 luglio per Poggio a Caiano, con disponibilità a concordare orari diversi e, successivamente, a riprogrammare gli appuntamenti nelle prime settimane di settembre. In assenza di risposte, gli incontri sono stati considerati decaduti, pur rinnovando la disponibilità a fissarli nel mese di settembre.

"L'azienda continua a ritenere che il confronto diretto sia lo strumento più efficace per affrontare e risolvere i temi posti dalle amministrazioni comunali, più che alimentare polemiche che rischiano di spostare l'attenzione dalle soluzioni concrete", si legge nella nota. Plures sottolinea inoltre che il presidente incontra con continuità i sindaci dei Comuni serviti e ribadisce la disponibilità ad affrontare in sede di confronto i temi sollevati, dai servizi alla Taric, "nell'interesse dei cittadini".

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confronto incontro soluzioni concrete
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