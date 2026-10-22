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Ai, Firpo (Agile Lab): "Al lavoro con Pa per sovranità digitale"

Alberto Firpo - (Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
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“Abbiamo organizzato questo evento sul tema sovranità e intelligenza artificiale tecnologica e digitale per alimentare un dibattito nel settore e perché siamo convinti che un’alternativa sia possibile. Crediamo sia fondamentale affrontare il problema della sovranità tecnologica sotto diversi punti di vista: competenze, protezione dei dati, infrastrutture e scelte di componenti tecnologiche. Sono ambiti su cui stiamo già lavorando con diverse entità governative a livello italiano”. Lo ha dichiarato Alberto Firpo, Ceo & Co-founder di Agile Lab, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l’alternativa è possibile’ di cui è promotore, che si è svolto presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.

“Nelle nostre attività - ha aggiunto Firpo - sono richieste performance, controllo e riduzione del rischio. Questi sono i risultati che possiamo portare concretamente ai nostri clienti, soprattutto nell'ambito della Pubblica amministrazione, dove stiamo notando una forte sensibilità su questo tema”.

Firpo infine si sofferma sugli impegni della politica: “La richiesta da parte di tutti sarebbe quella di avere un ecosistema che privilegia società italiane ed europee che abbiano dei meriti tecnici. Sappiamo che per far questo bisogna costruire un sistema basato sulla fiducia e, come società di Poste Italiane, stiamo lavorando con i nostri clienti in questa direzione”.

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