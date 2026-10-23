Guidesi: "Distretto Unico Manifattura Nord? Vogliamo sia utile a tutto il Paese"

"Crediamo che la nostra collaborazione sia un passo in avanti: vogliamo che sia utile alle nostre imprese ma anche a tutto il Paese". Così l'assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, al nuovo appuntamento del ‘Distretto Unico della Manifattura del Nord’, organizzato a Palazzo Mezzanotte nell’ambito del World Manufacturing Forum.

Il Distretto manifatturiero unico del Nord prosegue il proprio percorso per rafforzare la competitività del sistema produttivo e costruire una posizione comune sulle politiche industriali nazionali ed europee. Dopo gli appuntamenti di Milano e Torino, le cinque Regioni – Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – si sono riunite oggi a Milano, in occasione del World Manufacturing Forum, per un terzo incontro che ha visto il coinvolgimento del sistema bancario e delle rappresentanze regionali industriali, con l'obiettivo di trasformare le esigenze delle imprese in proposte concrete per le politiche industriali. Presenti i cinque assessori regionali allo Sviluppo economico: Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Alessio Piana (Liguria), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Massimo Bitonci (Veneto).

La giornata si è articolata in due momenti di confronto: il primo con i rappresentanti regionali e nazionali dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e il secondo con i vertici delle Confindustrie regionali, per condividere le principali esigenze del sistema produttivo e individuare priorità e proposte comuni a sostegno della competitività delle imprese. "Stiamo provando a fare cose concrete".

Sui costi dell'energia "stiamo facendo un'azione comune per pressare sul dibattito pubblico, tanto di questo tema dipende dalle normative europee e da quanto la speculazione finanziaria continua ad influenzare il prezzo dell'energia".

"In Lombardia la corda è molto tirata, noi aumentiamo oramai da tre anni sia il volume d'affari che i fatturati e diminuiamo la marginalità a causa dei costi energetici: su questa cosa non ce la facciamo più, c'è un confronto a livello europeo e speriamo che però facciano qualcosa", conclude.

"Una delle discussioni che abbiamo fatto è stata con le Abi: devo dire che proprio sul tema del passaggio generazionale, oltre agli strumenti regionali, c'è l'idea di cercare di costruire insieme anche alcuni strumenti di accompagnamento finanziario per agevolare il passaggio generazionale".