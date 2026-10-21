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Inps, Pone: "A Bologna i dati UniEmens per semplificare il congedo di maternità"

Antonio Pone - (Ufficio stampa)
Antonio Pone - (Ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Inps mette alla prova a Bologna un modello che semplifica l’accesso al congedo di maternità grazie alle informazioni già presenti nei propri archivi digitali, a partire dai dati contributivi trasmessi dalle imprese con il flusso UniEmens. L’iniziativa, realizzata con il coinvolgimento di alcune aziende del territorio, punta a verificare la possibilità di predisporre automaticamente le pratiche, riducendo gli adempimenti a carico di lavoratrici e datori di lavoro.

“Utilizzare proattivamente le informazioni fornite dal flusso UniEmens per semplificare l’accesso a una prestazione importante come il congedo di maternità: questo l’obiettivo della sperimentazione presentata oggi”, ha dichiarato Antonio Pone, Direttore generale vicario e Direttore centrale Entrate contributive dell’Inps, intervenendo al convegno 'Maternità obbligatoria: la proattività al servizio di famiglie e imprese', ospitato dalla Direzione regionale INPS Emilia-Romagna. Il nuovo sistema incrocia le informazioni del certificato telematico di gravidanza con i dati contributivi già acquisiti dall’Istituto, così da predisporre in automatico la domanda di congedo senza che la lavoratrice debba presentare una specifica richiesta.

“L’Inps tratta informazioni esclusivamente in formato digitale. Ciò lo rende in grado di massimizzare le possibilità di uso proattivo e di semplificazione”, ha spiegato Pone, richiamando le opportunità offerte dai flussi informativi nella gestione delle prestazioni. Questa prima fase consentirà di valutare il funzionamento delle nuove procedure e i loro effetti sulla gestione amministrativa, prima di un’eventuale estensione del modello. La prospettiva è un sistema in cui i dati già in possesso dell’Inps facilitino l’accesso alle tutele della maternità, limitando gli adempimenti per lavoratrici e imprese.

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congedo di maternità semplificazione dati contributivi flusso UniEmens
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