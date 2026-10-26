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Del Vecchio jr: "Fatto critico su di noi, è giornalismo che vogliamo proteggere"

"Siamo disponibili a incontrare i soci fondatori, il direttore e il comitato di redazione, quando e come preferiscono" dice in merito alla nota odierna della società sull'acquisizione

Leonardo Maria Del Vecchio - (Fotogramma/Ipa)
Leonardo Maria Del Vecchio - (Fotogramma/Ipa)
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26 ottobre 2026 | 13.33
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

"Il Fatto ha scritto molto di noi, anche in modo critico". Lo dichiara Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital, nella nota odierna della società sull'acquisizione del Fatto Quotidiano. "È esattamente il giornalismo che vogliamo proteggere. Non chiediamo a nessuno di cambiare idea su di noi. Chiediamo solo di ascoltare un progetto che mette al sicuro il giornale. Siamo disponibili a incontrare i soci fondatori, il direttore e il comitato di redazione, quando e come preferiscono".

Lmdv: "Diamo solidità a Fatto Quotidiano, guardare conti con franchezza"

Lmdv Capital, attraverso la controllata Lmdv Media, società di investimento dedicata all’editoria, interviene a seguito del comunicato del 25 ottobre 2026, prendendo atto con rispetto della posizione espressa dai soci fondatori di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (Seif). "In diciassette anni Il Fatto Quotidiano ha costruito ciò che pochi giornali sono riusciti a costruire: una comunità di lettori fedele ed esigente e un’identità riconoscibile fondata sul giornalismo d’inchiesta e sull’indipendenza", si legge nella nota.

"È questo il valore che Lmdv Media riconosce e che intende preservare. La direzione di Marco Travaglio è parte integrante di questo prodotto. Il progetto di Lmdv Media ne prevede la conferma, insieme alla piena autonomia della redazione, alla linea editoriale e al formato del giornale, che non intendiamo modificare. Lmdv Media riconosce il lavoro del management e della redazione. Nel primo semestre 2026 gli abbonamenti digitali sono cresciuti del 17,6%, la raccolta pubblicitaria del 35% e l’Ebitda è raddoppiato. È una competenza sul digitale di prim’ordine che vogliamo valorizzare e mettere a fattore comune nel gruppo.

Lmdv sottolinea che "proprio per proteggere questi risultati è necessario guardare con franchezza alla struttura finanziaria. Il bilancio consolidato 2025 si è chiuso con una perdita di 2,6 milioni di euro e un patrimonio netto negativo per €6,4 milioni". La società di revisione "ha segnalato un’incertezza significativa sulla continuità aziendale, sia sul bilancio 2025 sia sulla semestrale 2026. Le stime preliminari di Lmdv Media indicano un fabbisogno fino a €4 milioni nei prossimi 24 mesi. Il nostro progetto prevede di verificare questo fabbisogno insieme al management. Prevede anche l’ingresso di Seif nel programma di investimenti tecnologici che Lmdv Media sta realizzando per un’editoria sostenibile: piattaforme digitali, dati, distribuzione, nuovi formati. Un gruppo che pubblica testate con sensibilità diverse ha una sola condizione per esistere: rispettare l’identità di ciascuna. Il pluralismo non si dichiara, si finanzia".

Lmdv Media precisa che le attività di due diligence proseguono nei termini del comunicato del 25 ottobre 2026. Termini e condizioni dell’eventuale offerta restano invariati.

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