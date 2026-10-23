Bravo Savings Network vince il BuildLab a PI LIVE

Roma, 23 Ottobre 2026. Bravo Savings Network ha vinto il contest BuildLab di PI LIVE Europe , andato in scena a Londra dal 19 al 21 ottobre. Il risultato è frutto del lavoro del team Innovation Lab, che ha sviluppato Make Your Case, un prototipo che trasforma listini, disponibilità d’inventario e dati di performance in proposte interattive e pronte per la vendita, riducendo tempi morti e passaggi ripetitivi.

Cos’è il BuildLab e come funziona

Il PI LIVE BuildLab è un hackathon virtuale di un giorno che riunisce i principali player del mondo partnership e affiliazioni per creare strumenti gratuiti e aperti a tutta l’industria. Le regole sono chiare: il brief del problema arriva 24 ore prima, poi ci sono 8 ore per sviluppare e inviare un prototipo funzionante. La soluzione deve rimanere gratuita e senza barriere d’accesso. L’obiettivo è netto: eliminare attività manuali ripetitive, frammentazione dei dati e colli di bottiglia nelle approvazioni, restituendo tempo alla strategia e alle relazioni umane.

Il progetto vincitore: Make Your Case

Make Your Case è una piattaforma all-in-one per il media selling che porta ordine dove regnano file statici e scambi infiniti di email. Il prototipo presentato dall’Innovation Lab permette agli advertiser di verificare la disponibilità dei placement e prenotare gli spazi direttamente sui siti dei publisher, generando in pochi click media kit aggiornati e coerenti con l’inventario reale e con le performance.

Costruita per team commerciali dei publisher e brand media digitali, la soluzione snellisce la negoziazione, dal pitch all’approvazione finale, centralizzando informazioni e flussi e riducendo l’errore umano. Il risultato è un processo più rapido, misurabile e trasparente per entrambe le parti.

Competitor, demo e voto della community

All’edizione hanno partecipato team di realtà come Awin, Impact, Tradedoubler, Optimise, Everflow e Adtraction, oltre a Bravo Savings Network. I prototipi sono stati mostrati alla community, che ha espresso il proprio voto insieme ai professionisti del settore. L’annuncio live dei vincitori è arrivato durante PI LIVE Europe, a coronamento di una giornata di sviluppo lampo e confronto aperto.

Impatto per il mercato italiano

La vittoria di Make Your Case indica una direzione precisa: strumenti semplici, aperti e orientati all’operatività quotidiana. Un approccio che parla anche al nostro mercato, dove editori e brand chiedono soluzioni per velocizzare prenotazioni, approvazioni e reportistica. In Italia, l’ecosistema Bravo Savings Network è rappresentato da BravoSconto, il sito di codici sconto in Italia, attivo da anni nel supportare retailer e consumatori. Il team italiano sta investendo nell’uso dell’AI e nell’automazione dei processi per rinnovare l’esperienza di partner e utenti, in continuità con la spinta innovativa mostrata al BuildLab.

Contatti:

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Sito web: http://bravosconto.it/

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