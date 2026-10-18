CGTN lancia una pagina web dedicata al Programma di coproduzione per registi del Sud del mondo 2026

Storie di lotta alla povertà e sviluppo condiviso da una prospettiva locale

PECHINO, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, il 17 ottobre, CGTN ha lanciato una pagina web dedicata al Programma di coproduzione per registi del Sud del mondo 2026. All’insegna del tema di quest’anno, “Oltre la povertà: percorsi verso uno sviluppo condiviso nel Sud del mondo”, il sito raccoglie una serie di documentari che accompagnano il pubblico internazionale all’interno di comunità e famiglie di vari Paesi, per scoprire come le persone stiano trovando modi diversi per migliorare la propria vita.

Lanciato dalla China Global Television Network, parte del China Media Group, il Programma di coproduzione per registi del Sud del mondo è un’iniziativa finalizzata alla collaborazione nel campo dei documentari. Nell’ambito della rete globale dei partner dei media del Sud e in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l’iniziativa affronta tematiche comuni come la lotta alla povertà, lo sviluppo sostenibile, la resilienza sociale, l’innovazione dal basso, la trasformazione ecologica e lo sviluppo giovanile. Attraverso la produzione cinematografica a livello locale, la condivisione di contenuti e la distribuzione congiunta, promuove lo scambio di esperienze in materia di sviluppo.

Il programma 2026 riunisce testate giornalistiche e troupe cinematografiche provenienti da circa 20 Paesi dell’Asia, dell’Africa, dell’America Latina e dell’Europa. Le loro produzioni documentano le iniziative comunitarie e il cambiamento sociale relativo a occupazione, alloggio, sicurezza alimentare, emancipazione femminile, servizi pubblici e sviluppo rurale sostenibile.

Le pellicole intrecciano queste ampie tematiche con i vissuti personali. Il contributo della Giordania racconta la storia di una donna che torna nella sua città natale per dedicarsi all’agricoltura sostenibile e gestire una cooperativa insieme ad altre donne del posto, dimostrando come la collaborazione rurale possa creare posti di lavoro e rafforzare i legami comunitari. Un documentario girato in Argentina mostra come un’università di Mendoza stia portando la conoscenza oltre le aule al fine di sostenere la conservazione delle risorse idriche, l’allevamento e i produttori locali, trasformando così la ricerca in benefici concreti per le comunità.

Anche l’agricoltura e la sicurezza alimentare sono temi di grande rilevanza. Il contributo del Burundi analizza la coltivazione, l’allevamento e la trasformazione dei prodotti agricoli, illustrando il modo in cui questi settori sostengono l’occupazione e il reddito delle famiglie. Una serie di documentari russa esplora le aree agricole del Paese attraverso la coltura dei cereali, analizzando i legami tra ricerca, produzione, tecnologie di trasformazione e risorse alimentari.

Un film girato in Etiopia racconta il cambiamento della vita di una famiglia di contadini nella zona di Hadiya, documentando i miglioramenti in termini di alloggi, approvvigionamento di acqua potabile, servizi igienico-sanitari ed elettricità. Ciò dimostra come le infrastrutture rurali e lo sviluppo agricolo si stiano traducendo in cambiamenti concreti. Il contributo del Pakistan è incentrato sullo sviluppo energetico lungo il Corridoio economico Cina-Pakistan e offre una prospettiva diversa sullo sviluppo dell’area.

Il contributo della Cina “On the Rural Healthcare Front Line” documenta il lavoro quotidiano di un giovane medico di paese, impegnato a prendersi cura delle famiglie rurali e a rispondere alle loro esigenze sanitarie attraverso visite ambulatoriali e a domicilio, oltre ad attività di educazione sanitaria.

Le prospettive locali e la narrazione indipendente sono al centro del Programma di coproduzione per registi del Sud del mondo. Scegliendo autonomamente i propri argomenti, personaggi e approcci creativi attinenti al tema comune, i registi aiutano il pubblico a comprendere il processo di sviluppo attraverso le difficoltà, le decisioni e i cambiamenti vissuti dalla gente comune. Le organizzazioni partecipanti condividono i diritti di trasmissione, supportando la distribuzione in diverse lingue e su diverse piattaforme.

Questa pagina web dedicata, regolarmente aggiornata, fornisce informazioni sul programma e consente di accedere ai film presentati. Attraverso diverse esperienze di sviluppo, gli spettatori percorreranno l’aspirazione alla dignità, alle opportunità e a una vita migliore che unisce le comunità al di là dei confini.

La visione dei film è disponibile al seguente indirizzo:

https://www.cgtn.com/global-south-directors-co-production-rogram-2026.html

Le foto a corredo di questo annuncio è disponibile all’indirizzohttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82114ec0-9b91-4adc-bf71-aaaeeb25501a https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf7f5bfb-aca7-4e88-8152-5d3edf7c7d40

Contatto: CGTN Digital Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.