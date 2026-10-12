Cicliste d’élite si preparano per il giro di tre tappe dell’isola di Chongming

Il giro dell’isola di Chongming

SHANGHAI, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il tour dell’isola di Chongming, una delle principali gare di ciclismo femminile élite su strada a tappe, si svolge dal 9 all’11 ottobre, riunendo cicliste d’élite, cicliste amatoriali e appassionati per celebrare lo sport, la sostenibilità e la cultura locale.

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Organizzata congiuntamente dall’Union Cycliste Internationale (UCI), dalla General Administration of Sport of China e dallo Shanghai Municipal People’s Government, la gara è ospitata dalla Chinese Cycling Association, dalla Shanghai Administration of Sports e dal Chongming District People’s Government. L’Associazione ciclistica di Shanghai e la Shanghai Wansheng Culture & Sports Industry Co Ltd sono i co-organizzatori dell’evento.

La gara prenderà il via il 9 ottobre con la tappa di Chongzhong, un circuito cittadino di 110,4 chilometri. Il 10 ottobre, le cicliste affronteranno la tappa di Chongdong, lunga 129,4 chilometri, con partenza dal Parco nazionale dell’isola di Changxing, per poi passare per il centro della città di Chenjia, nel distretto di Dongpatan, un tratto molto frequentato dai ciclisti nelle edizioni precedenti. La gara si concluderà l’11 ottobre con la tappa di Chongxi, lunga 108,6 chilometri.

La gara, divisa in tre tappe, vede squadre professionistiche competere per il titolo assoluto e per le esclusive maglie del primo posto, mentre ogni giorno viene proclamata una vincitrice di tappa. Le atlete percorreranno oltre 100 chilometri per tappa, con un programma che dovrebbe prevedere arrivi in volata, fughe e duelli tattici.

Il percorso attraversa vari luoghi di interesse e attrazioni naturali di Chongming, tra cui il ponte di Shanghai sul fiume Yangtze, il Dongtan Wetland, il lago delle perle di Xisha, il parco della nuova città di Chongming e il parco naturale dell’isola di Changxing.

L’evento rientra inoltre nel percorso di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, in cui le gareggianti si contendono preziosi punti di qualificazione.

Al termine del Giro dell’isola di Chongming, i medagliati olimpici e i campioni del mondo UCI scenderanno in pista in occasione dei Campionati del mondo di ciclismo su pista Tissot UCI 2026, in programma dal 14 al 18 ottobre.

La competizione non interesserà solo la pista. La sede ospiterà un mercatino di specialità locali e un centro di promozione turistica, mentre dei bus navetta gratuiti collegheranno il centro di Shanghai alla sede dell’evento.

Chongming consente ai visitatori di scoprire un lato diverso di Shanghai, con paesaggi ricchi di vegetazione, panorami costieri e numerose opportunità per praticare attività all’aria aperta. Con l’arrivo sull’isola di un numero crescente di grandi eventi sportivi, lo sport sta ricoprendo un ruolo sempre più importante nel panorama turistico dell’isola, fondendo insieme ciclismo, cultura, commercio e vita locale.

Oltre ai carnevali e alle altre attività, i possessori di biglietto e i partecipanti hanno diritto a sconti presso le principali aree commerciali.

Persona di contatto: Sig.ra Wang, Tel: 86-10-63074558

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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