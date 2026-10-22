H.I.G. Capital acquisisce una partecipazione di maggioranza in L4A per sostenere la continua crescita ed espansione

MILANO, 22 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), società leader mondiale negli investimenti alternativi con 75 miliardi di dollari di capitale in gestione, è lieta di annunciare che una delle sue affiliate ha acquisito una partecipazione di maggioranza in L4A ("L4A" o la "Società"), piattaforma italiana leader specializzata nella manutenzione, nel rinnovamento e nell'ammodernamento di infrastrutture strategiche. L'investimento di H.I.G. è realizzato in collaborazione con gli attuali azionisti e co-CEO della Società, che continueranno a guidare L4A nella prossima fase di sviluppo, garantendo continuità gestionale, competenza operativa e visione strategica.

Con sede in provincia di Bergamo, a circa 30 km da Milano, L4A opera attraverso le controllate Artifoni, LSE e MPM in tre nicchie infrastrutturali strategiche: infrastrutture aeroportuali lato volo, infrastrutture idriche e teleriscaldamento. La Società fornisce servizi integrati per la manutenzione, il rinnovamento e l'ammodernamento delle infrastrutture, dalla progettazione all'esecuzione, con un approccio chiavi in mano che comprende opere sia civili sia meccaniche, rivolgendosi ai principali operatori infrastrutturali e alle maggiori utility. L4A si è sempre distinta per il suo modello operativo integrato e flessibile, in grado di supportare l'esecuzione di progetti infrastrutturali estremamente complessi.

La partnership combina le risorse finanziarie e la presenza globale di H.I.G. con le capacità industriali, le competenze tecniche e la cultura imprenditoriale di L4A. L'investimento di H.I.G. è volto a sostenere L4A nell'accelerazione del proprio percorso di crescita attraverso una combinazione di iniziative organiche e acquisizioni complementari. La strategia di crescita si concentrerà sul rafforzamento della posizione della Società nei segmenti in cui già opera, sull'espansione in nicchie infrastrutturali adiacenti nei settori del trattamento delle acque, dell'energia e dei trasporti strategici, sull'ampliamento dell'offerta verso attività a più alto valore aggiunto e sull'estensione della presenza geografica.

Raffaele Legnani e Giovanni Guglielmi, Managing Director di H.I.G. in Italia, hanno commentato: "L4A è una piattaforma di alta qualità che opera in un mercato sostenuto da tendenze strutturali di crescita e da una domanda resiliente di servizi di manutenzione e rinnovamento delle infrastrutture strategiche. Siamo entusiasti di collaborare con gli azionisti e il team dirigenziale di L4A mentre la Società entra nella prossima fase di crescita. Insieme intendiamo valorizzare la solida esperienza imprenditoriale di L4A, accelerando la crescita organica e perseguendo un'ambiziosa strategia di acquisizioni volta ad ampliare le competenze della Società, i mercati potenziali e la presenza geografica. Durante questo percorso continueremo a impegnarci per preservare la cultura imprenditoriale e il team di talento che hanno svolto un ruolo fondamentale nel successo di L4A."

Roberto Paganessi e Andrea Diani, co-CEO di L4A, hanno aggiunto: "La partnership con H.I.G. rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita di L4A. Negli ultimi anni abbiamo costruito una piattaforma specializzata, fortemente orientata alla qualità dell'esecuzione, sviluppando rapporti consolidati con alcuni dei principali operatori italiani. Con H.I.G. condividiamo l'ambizione di accelerare ulteriormente questo percorso, ampliando le nostre competenze, la presenza geografica e i mercati serviti e preservando al contempo il nostro DNA imprenditoriale, il know-how tecnico e il ruolo centrale delle nostre persone."

Informazioni su L4A

Con sede in provincia di Bergamo, a circa 30 km da Milano, L4A opera attraverso le controllate Artifoni, LSE e MPM in tre nicchie infrastrutturali strategiche: infrastrutture aeroportuali lato volo, infrastrutture idriche e teleriscaldamento. La Società fornisce servizi integrati per la manutenzione, il rinnovamento e l'ammodernamento delle infrastrutture, dalla progettazione all'esecuzione, con un approccio chiavi in mano che comprende opere sia civili sia meccaniche, rivolgendosi ai principali operatori infrastrutturali e alle maggiori utility. L4A si è sempre distinta per il suo modello operativo integrato e flessibile, in grado di supportare l'esecuzione di progetti infrastrutturali estremamente complessi. Per maggiori informazioni, visitare: l4asrl.it.

A proposito di H.I.G. Capital

H.I.G. è una società leader mondiale negli investimenti alternativi, con 75 miliardi di dollari di capitale in gestione.* Ha sede a Miami e dispone di uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco e Stamford negli Stati Uniti, nonché di uffici internazionali affiliati ad Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Parigi, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai e Hong Kong. H.I.G. è specializzata nell'offerta di capitale di debito e di rischio alle società del mid-market, adottando un approccio flessibile, operativo e orientato alla creazione di valore:

Dalla sua fondazione nel 1993, H.I.G. ha investito in oltre 400 società in tutto il mondo e ne ha curato la gestione. L'attuale portafoglio della società comprende oltre 100 aziende, con vendite complessive superiori a 53 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, consultare il sito web di H.I.G. all'indirizzo hig.com.

*Sulla base del capitale totale raccolto da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate.

CONTATTO:

Raffaele Legnani Managing Director rlegnani@hig.com

Giovanni Guglielmi Managing Director gguglielmi@hig.com

H.I.G. European Capital Partners Italy S.r.l. Via Dei Mercanti 12 20121 Milano, Italia T: +39 02 45 37 5200 hig.com

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