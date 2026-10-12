JA Worldwide e HP avviano una collaborazione globale per preparare i giovani a un futuro orientato alla tecnologia

BOSTON, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Junior Achievement (JA) Worldwide e HP hanno annunciato oggi una partnership globale che consolida anni di collaborazione di successo in tutto il mondo. Estesa a 37 Paesi, questa collaborazione mira a promuovere le competenze digitali, la formazione sull’IA, la preparazione al mondo del lavoro, l’imprenditorialità e l’apprendimento intergenerazionale per i giovani e i formatori.

La partnership unisce la tecnologia, la formazione professionale e le competenze dei dipendenti di HP alla presenza globale di JA, alle sue solide relazioni a livello locale e a oltre un secolo di esperienza nella formazione esperienziale. Le sedi di JA, integrate nelle comunità di tutto il mondo, sono in grado di adattare ogni esperienza formativa alla lingua, alla cultura, al sistema educativo e alle priorità economiche locali, mentre un quadro di riferimento globale definisce standard condivisi in materia di qualità dell’istruzione, coinvolgimento dei volontari, misurazione dell’impatto e comunicazione dei risultati.

“JA e HP hanno realizzato programmi straordinari nelle comunità di tutto il mondo in risposta alle opportunità locali, fondati su una solida fiducia condivisa nel potenziale dei giovani”, ha affermato Leo Martellotto, Chief Development Officer di JA Worldwide. “Tutte queste iniziative sono ora riunite in un quadro globale, consentendo la diffusione di idee efficaci, aprendo nuove opportunità ai dipendenti HP per condividere le proprie competenze ed estendendo la formazione di alta qualità ai giovani su una scala davvero ampia. Insieme, stiamo aiutando i giovani a sviluppare le competenze e la mentalità necessarie per costruire comunità fiorenti”.

Nel primo anno di collaborazione, JA e HP prevedono di coinvolgere oltre 850.000 giovani e docenti attraverso esperienze di apprendimento pratico adattate al contesto locale, che i dipendenti HP arricchiscono mettendo a disposizione le proprie competenze in qualità di mentori, relatori, esperti in materia e giudici.

“La tecnologia è un’arma a doppio taglio, perché da un lato ci permette di comunicare con altre persone non fisicamente presenti, ma dall’altro può distruggere le relazioni interpersonali”, ha affermato Michele Malejki, responsabile del programma Mokili Mobimba di Bopusi e Makambo ya Bato presso HP Inc. e rappresentante della Fondazione HP. “In HP mettiamo a disposizione la tecnologia, le esperienze formative e le competenze del nostro personale per aiutare i giovani a esplorare nuove idee, affrontare le sfide del mondo reale e prepararsi a un mondo del lavoro in continua evoluzione. Grazie alle solide relazioni locali di JA, queste opportunità possono raggiungere un numero maggiore di giovani in modi significativi per le loro comunità”.

Avvio di un dibattito globale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Durante la recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite tenutasi a New York, un dibattito organizzato da JA Worldwide, JA of New York e HP ha permesso ai giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro di incontrare alti dirigenti aziendali. La sessione, intitolata “Oltre il mentoring: l’apprendimento tra generazioni”, ha analizzato come le mutevoli aspettative in materia di tecnologia, leadership, apprendimento, scopo e flessibilità stiano ridefinendo il mondo del lavoro, considerando lo scambio intergenerazionale una fonte di apprendimento reciproco. Questo scambio riflette un principio fondamentale della partnership JA-HP: ogni generazione possiede conoscenze di cui le altre hanno bisogno. Se i giovani e i leader di lunga esperienza interagiscono come pari in modo attento e ponderato, mettono in discussione i preconcetti, ampliano le possibilità e contribuiscono insieme a creare ambienti di lavoro più solidi.

Dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al NAUFest Dal palcoscenico mondiale di New York, la partnership si estende ora in tutto il continente americano attraverso il NAUFest, l’iniziativa educativa regionale di JA Americas che mette in contatto i giovani tramite eventi online e in presenza in oltre 30 città.

Al centro del NAUFest, la sfida #AIForImpact, sostenuta da HP, invita i giovani a individuare una sfida nelle loro comunità e a sviluppare una soluzione basata sull’IA, accompagnando i partecipanti dal concetto alla sua applicazione pratica. I partecipanti seguono un percorso formativo strutturato, disponibile in inglese, spagnolo e portoghese, che combina brevi video didattici, attività guidate, una masterclass dal vivo, un programma di mentoring e una vetrina in cui presentare le proprie idee.

I giovani analizzano come l’IA stia trasformando l’imprenditorialità, utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per condurre ricerche di mercato e sviluppare prototipi, riflettono sugli aspetti etici dei processi decisionali assistiti dall’IA e applicano quanto appreso a una sfida rilevante per il territorio in cui vivono. I dipendenti di HP contribuiscono in ogni fase dell’esperienza in qualità di esperti in materia, mentori, relatori e giudici a livello regionale.

Portata globale; rilevanza locale Nel corso del prossimo anno, la partnership prenderà forma nei seguenti Paesi e aree geografiche:

In tutte queste aree geografiche, l’offerta formativa comprende corsi di formazione sull’IA e sull’alfabetizzazione digitale, esperienze imprenditoriali attraverso le quali gli studenti creano e gestiscono aziende, orientamento professionale e formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro, sicurezza digitale e cittadinanza digitale, sviluppo professionale per i formatori e coinvolgimento diretto con i dipendenti HP.

Un approccio globale coordinato rafforza inoltre la misurazione dell’impatto, l’apprendimento tra pari, la comunicazione e la raccolta di testimonianze che mettono in luce il modo in cui i giovani mettono in pratica le loro competenze in continua crescita. Attraverso il JA Institute, il centro di ricerca, analisi e leadership di pensiero di JA Worldwide, HP e JA trarranno insegnamenti più ampi da questa partnership e apporteranno nuove prospettive al dibattito globale su istruzione, tecnologia, autonomia dei giovani e futuro del lavoro.

“Ciò che mi entusiasma di più di questa collaborazione è il suo effetto domino”, ha affermato Asheesh Advani, amministratore delegato di JA Worldwide. “I giovani di 37 Paesi acquisiscono competenze digitali, mentalità imprenditoriale e preparazione al mondo del lavoro, che consentono loro di cogliere le opportunità e diventare leader capaci e realizzati, mentre i formatori sviluppano nuove competenze e pratiche didattiche che potranno trasmettere a un numero molto maggiore di studenti. Insieme, JA e HP stanno formando talenti pronti per il futuro su scala globale e rafforzando un ecosistema educativo in grado di ampliare le opportunità per gli anni a venire”.

Informazioni su JA Worldwide Una delle ONG più grandi e influenti al mondo nel settore dei servizi per i giovani, JA offre un percorso di apprendimento pratico e coinvolgente in materia di imprenditorialità, preparazione al mondo del lavoro e alfabetizzazione finanziaria.

Con oltre 23 milioni di esperienze formative all’anno, grazie a più di 750.000 insegnanti e volontari del mondo imprenditoriale, JA Worldwide è una delle poche organizzazioni dotate della portata, dell’esperienza e della passione necessarie per dare un futuro più luminoso alla prossima generazione di innovatori, imprenditori e leader. Presente in oltre 120 Paesi, JA fornisce ai giovani le competenze e la mentalità necessarie per creare comunità fiorenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito jaworldwide.org.

Informazioni su HP Inc. HP Inc. (NYSE: HPQ) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore tecnologico che sta ridefinendo il futuro del lavoro. Presente in oltre 180 Paesi, HP offre dispositivi, software, servizi e abbonamenti innovativi e basati sull’intelligenza artificiale che favoriscono la crescita aziendale e la realizzazione professionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito HP.com.

Contatto Tere Stouffer Directrice marketing JA Worldwide +1-212-641-0747 tere.stouffer@jaworldwide.org

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