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La Camera di commercio di Cosenza celebra le Imprese Storiche come simbolo di resistenza e coraggio

Il Presidente Klaus Algieri definisce gli imprenditori eroi che uniscono l'identità del passato alla costruzione del futuro. “Una storia è davvero storica non quando appartiene al passato, ma quando il passato continua ad avere qualcosa da dire al futuro”

La Camera di commercio di Cosenza celebra le Imprese Storiche come simbolo di resistenza e coraggio
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26 ottobre 2026 | 12.46
LETTURA: 3 minuti

Cosenza, 26 ottobre 2026 – Ci sono imprese che, con il passare degli anni, diventano molto più di un’attività economica. Diventano punti di riferimento per una comunità, custodiscono ricordi, tramandano mestieri e accompagnano la vita di intere generazioni. È a queste storie che la Camera di Commercio di Cosenza ha dedicato la IX edizione del Premio Imprese Storiche, celebrando trenta realtà imprenditoriali che rappresentano una parte importante del patrimonio produttivo e umano del territorio.

Al centro della cerimonia, le persone che hanno dato vita a queste imprese e quelle che, nel tempo, ne hanno raccolto il testimone, affrontando trasformazioni economiche, cambiamenti dei mercati e nuove sfide senza rinunciare alla propria identità. Un riconoscimento che guarda alla longevità aziendale, ma soprattutto al valore costruito giorno dopo giorno: il lavoro, la fiducia dei clienti, il legame con il territorio e la capacità di trasmettere competenze e responsabilità da una generazione all’altra.

«Voi non siete semplicemente imprenditori. Siete eroi», ha affermato il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, nel suo intervento. Un’espressione che restituisce il senso più profondo del Premio: riconoscere il coraggio di chi ha scelto di fare impresa, assumendosi responsabilità e rischi, e di chi continua a farlo anche quando il contesto diventa difficile.

«Dietro ogni impresa – ha sottolineato Algieri – ci sono sacrifici, famiglie, domeniche trascorse a lavorare, vacanze rimandate, notti passate sui conti e telefonate a cui bisogna rispondere. Ci sono persone che ogni mattina decidono di ricominciare». Una quotidianità spesso lontana dai riflettori, ma essenziale per tenere in movimento l’economia e garantire opportunità di lavoro.

Il Presidente ha richiamato anche la capacità delle imprese storiche di attraversare crisi economiche, pandemie, trasformazioni tecnologiche e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. La loro esperienza dimostra che innovare non significa dimenticare le proprie radici e custodire una tradizione non significa avere paura del futuro. La continuità, infatti, non è immobilità: è la capacità di cambiare restando fedeli ai valori che hanno dato origine a una storia imprenditoriale.

Le imprese storiche raccontano che è possibile costruire valore nel tempo, adattarsi ai cambiamenti e trasmettere un’eredità capace di rinnovarsi. Un messaggio importante anche per le nuove generazioni, chiamate a guardare al futuro senza considerare le proprie origini un limite, ma una risorsa da cui partire.

Trenta imprese, trenta storie diverse, un patrimonio comune: quello di una provincia che continua a costruire il proprio futuro attraverso il lavoro, la competenza e il coraggio di chi sceglie ogni giorno di esserci.

Le imprese premiate

  1. BIOAGRUMI DI PIZZINI MASSIMO
  2. BLINDOOR DI PAGNOTTA GIORGIO
  3. C.M.D. SUD SRL
  4. CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.
  5. CASEIFICIO PARRILLA DI PARRILLA LUCA & C. S.N.C.
  6. TABACCHI E RICEVITORIA LOTTO DI PALMIERI RITA
  7. CARAVETTA MARIA
  8. CHIMENTO GIANCARLO
  9. CO.GE.SCA. S.R.L.
  10. COPPOLA GIUSEPPE
  11. DE SIMONE NATALE
  12. DG SERVICE S.R.L.
  13. EDILMASSARO S.R.L.
  14. FOOD SERVICE DI CAMPANA DANIELE
  15. FARMACIA RIZZO CORALLO DI FILIPPELLI EVA & C. S.A.S.
  16. FRIGOARREDA DI ROTELLA VINCENZO
  17. BAR DISCO VERDE SRL
  18. GIAME SRL – SOCIETÀ BENEFIT
  19. GOMME & SERVICE DI SERRA LEONARDO
  20. GRECO VITTORIO
  21. IL SOMBRERO DI SISCA FRANCESCO
  22. LO GULLO ANDREA
  23. MADEO LUIGI
  24. MPM – DELMA GROUP PUBBLICITÀ S.R.L.
  25. MUNGO DANTE S.R.L.
  26. NICOLETTI SALVATORE
  27. OTTICA GAROFALO DI GAROFALO GIANFRANCO
  28. PASTIFICIO PIRRO SRL
  29. PROFILART DI BONAVITA UMBERTO
  30. SCARPELLI GROUP

Contatti:
Camera Commercio di Cosenza
comunicazione@cs.camcom.it

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