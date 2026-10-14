Lassa amplia la gamma di pneumatici invernali per autovetture e SUV con Snoways 5 e Competus Winter 3

Lassa, il marchio internazionale di pneumatici di Brisa, leader dell'industria turca degli pneumatici, ha presentato Snoways 5 e Competus Winter 3, due nuovi pneumatici invernali sviluppati per autovetture e SUV. I prodotti integrano le tecnologie NextGen di Lassa, che contribuiscono alla sostenibilità mantenendo elevati standard di qualità, sicurezza e prestazioni.

ISTANBUL, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Le prestazioni invernali avanzate dei nuovi Snoways 5 e Competus Winter 3 di Lassa sono state sviluppate per rispondere alle esigenze in evoluzione degli automobilisti e dei mercati nei segmenti delle autovetture e dei SUV. Grazie alle tecnologie NextGen di Lassa, Snoways 5 ha inoltre ottenuto il marchio TÜV Performance Mark, a conferma delle sue elevate prestazioni nei principali parametri di comportamento invernale e maneggevolezza sul bagnato.

Entrambi i prodotti recano la marcatura EV Ready di Lassa, che ne evidenzia l'idoneità per veicoli elettrici e ibridi, oltre che per le vetture con motore a combustione interna.

Prestazioni invernali migliorate con Snoways 5

Snoways 5 è progettato per offrire un maggiore controllo sulle strade innevate e bagnate, insieme a prestazioni durature. Rispetto al modello precedente, il nuovo disegno del battistrada offre migliori prestazioni su neve e bagnato e una maggiore resistenza all'usura, come confermato anche dai test indipendenti TÜV. Lo pneumatico migliora inoltre di una classe la propria classificazione in etichetta per la resistenza al rotolamento, contribuendo a ridurre le perdite di energia e favorendo una mobilità più efficiente.

L'ente di prova indipendente TÜV SÜD conferma che Snoways 5 offre vantaggi misurabili rispetto alla media dei prodotti concorrenti nei principali parametri prestazionali invernali e sul bagnato, tra cui accelerazione e frenata sulla neve, aderenza laterale sulla neve, resistenza all'aquaplaning, frenata sul bagnato e aderenza laterale sul bagnato, offrendo al contempo una minore resistenza al rotolamento. Tra i progressi più significativi figurano un miglioramento di circa il 4% nella resistenza all'aquaplaning e del 3% sia nell'accelerazione sulla neve sia nell'aderenza laterale sulla neve.

Competus Winter 3 porta la piattaforma sui SUV

Competus Winter 3 estende ai SUV il nuovo progetto invernale di Lassa, adattando il disegno del battistrada e le caratteristiche tecniche di Snoways 5 alle esigenze di veicoli più grandi e pesanti. Sviluppato specificamente per chi guida un SUV, offre sicurezza in frenata e controllo di guida sulle strade innevate e bagnate. Grazie a una tecnologia invernale di nuova generazione, Competus Winter 3 offre prestazioni migliori sulla neve e sul bagnato e una maggiore efficienza nei consumi di carburante. Il design EV Ready lo rende adatto ai veicoli elettrici e ibridi, aiutando chi guida un SUV a mantenere sicurezza e controllo per tutta la stagione invernale.

Una gamma di misure più ampia

Per rispondere alla crescente domanda di pneumatici per cerchi di maggior diametro, alimentata dalla crescente diffusione dei SUV e dall'evoluzione del parco circolante, Lassa ha ampliato significativamente la propria gamma di pneumatici invernali. Snoways 5 è disponibile in 46 misure per cerchi da 15 a 21 pollici, mentre Competus Winter 3 è disponibile in 42 misure per cerchi da 16 a 21 pollici.

Con l'ampliamento della gamma, Lassa raggiungerà una copertura dell'84% delle applicazioni di pneumatici invernali per autovetture e SUV in Europa, mentre quella delle applicazioni per cerchi da 18 pollici e oltre salirà al 75%.

Snoways 5 e Competus Winter 3 saranno disponibili nei mercati in cui opera Lassa durante la stagione invernale 2026.

Informazioni su Lassa Tyres e Brisa

Presente in oltre 80 Paesi con più di 6.000 punti vendita, il leader turco degli pneumatici Lassa è il marchio internazionale di Brisa, joint venture tra Bridgestone Corporation e Sabancı Holding.

Per maggiori informazioni su Lassa Tyres, visitare: http://www.lassa.com

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