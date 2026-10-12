L’HIT porta libri di divulgazione scientifica sul settore aerospaziale e corsi sul metaverso in diverse scuole

Harbin Institute of Technology (HIT)

HARBIN, Cina, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

“Grazie ai libri di divulgazione scientifica e ai corsi sul metaverso, ho seguito i digital human per smontare passo dopo passo la struttura dei rover planetari. Era come trovarsi in un gioco d’avventura. Ho scoperto che i principi di funzionamento dei rover lunari e marziani sono davvero affascinanti!”, ha affermato lo studente Leng Xingsong.

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Di recente, la campagna “HIT Integrated Media Science Popularization Series Entering Classrooms” (La serie di divulgazione scientifica HIT Integrated Media Science arriva nelle scuole) si è svolta in 27 scuole del Guangxi, dello Yunnan, del Qinghai e in altre regioni, e ha visto la partecipazione di oltre 3.000 studenti. Si tratta di un esempio lampante dell’impegno a lungo termine dei volontari per l’insegnamento post-laurea HIT nel portare risorse per la divulgazione scientifica in prima linea nei luoghi in cui si svolge l’insegnamento volontario e nell’esplorare il modello operativo “divulgazione scientifica + insegnamento volontario”.

Durante la sessione esperienziale del corso sul metaverso, gli studenti hanno esplorato gli scenari proposti, quali le basi lunari e marziane, grazie alla modellazione 3D e ad altre tecnologie, e hanno partecipato ad attività esplorative quali sessioni interattive di domande e risposte con agenti IA e simulazioni di pianificazione del percorso dei rover planetari. Si sono dedicati allo studio delle scienze e di tecnologie aerospaziali all’avanguardia, lasciando che i loro sogni di volare nello spazio si radicassero silenziosamente nei loro cuori.

Sono state pubblicate le edizioni in cinese e inglese della collana “HIT Integrated Media Science Popularization Series”, tra cui The Small Robotic Arm: A Helping Hand for Astronauts, Yutu & Zhurong: Space Adventure of Planetary Rovers, e Unlocking the Secrets of Lunar Soil: China’s Lunar Sampling Story.

Integrando le conoscenze specialistiche del settore aerospaziale, l’esperienza pratica maturata attraverso importanti progetti ingegneristici e le risorse didattiche nel campo delle scienze aerospaziali, la serie trasforma le principali risorse nel campo dell’ingegneria aerospaziale, della scienza e della tecnologia in strumenti di divulgazione scientifica attraverso presentazioni visive, creando un sistema di diffusione bilingue completo composto da “libri di divulgazione scientifica + sale espositive dedicate al settore aerospaziale + video multimediali integrati con l’intelligenza artificiale + corsi sul metaverso”, così da colmare una lacuna nella divulgazione scientifica aerospaziale diretta in Cina. Ciò costituisce una pratica fondamentale per promuovere lo sviluppo coordinato dell’innovazione tecnologica aerospaziale e della divulgazione scientifica, svolgendo un ruolo esemplare e trainante per lo sviluppo a lungo termine dell’esplorazione spaziale, degli scambi scientifico-tecnologici e culturali internazionali, nonché per la formazione di nuovi talenti nel campo dell’innovazione scientifica e tecnologica. Molti accademici ed esperti hanno raccomandato questa serie.

Referente: Sig.ra Huang, Tel: 86-10-63074558.

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