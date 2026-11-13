Secondo il primo "Progress Report" annuale di Preply, quasi un italiano su due tra chi studia fatica a usare nella vita quotidiana ciò che impara, pur avendo oggi più opportunità di formazione che mai

Una nuova ricerca, condotta su oltre 5.000 professionisti in nove Paesi, evidenzia un divario a livello globale nei risultati dell'apprendimento nell'era dell'IA

MILANO, 13 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Preply, il marketplace n. 1 al mondo per l'apprendimento delle lingue, ha pubblicato il suo primo Progress Report, un'analisi di come la tecnologia sta trasformando l'esperienza di apprendimento e di cosa significhi fare progressi reali nell'era dell'intelligenza artificiale. Basato su un sondaggio globale condotto su oltre 5.000 professionisti, su ricerche esterne e sul contributo di esperti di formazione, il report rileva una disconnessione tra l'attività di apprendimento e la sua applicazione nel mondo reale.

La ricerca identifica quello che Preply definisce il "Progress Gap": la distanza tra i progressi che le persone sentono di fare mentre studiano e la sicurezza con cui riescono ad applicare quelle competenze in situazioni reali.

I PRINCIPALI RISULTATI:

Nel loro insieme, i risultati suggeriscono che fare progressi reali richiede molto più del semplice accesso alla conoscenza.

Secondo il sondaggio, il 75% degli intervistati italiani dedica oggi più tempo all'apprendimento rispetto a due anni fa, ricorrendo a metodi diversi: strumenti di IA, formazione aziendale, corsi online, brevi video didattici e altro ancora. Tuttavia, il 58% degli italiani (il valore più alto tra tutti i mercati) afferma di dedicare più tempo allo studio senza vedere sempre risultati.

I risultati arrivano in un momento in cui l'IA sta trasformando rapidamente il modo in cui le persone imparano. Oggi l'88% dei professionisti italiani intervistati utilizza già l'IA come parte del proprio percorso di apprendimento, rendendola uno strumento sempre più comune per sviluppare nuove competenze. Eppure, il 67% degli intervistati italiani concorda sul fatto che avere accesso alle informazioni non si traduce automaticamente in progresso.

La ricerca di Preply evidenzia il valore dell'IA, ma anche l'importanza costante della competenza umana man mano che l'IA diventa sempre più integrata nell'apprendimento.

Se a livello globale i partecipanti affermano che l'IA li aiuta a trovare risposte più rapidamente (47%) e rende l'apprendimento più accessibile e flessibile (36%), il 94% degli intervistati italiani vorrebbe che l'IA avesse un ruolo di supporto, senza guidare il proprio percorso di apprendimento.

"Le persone apprezzano l'IA perché le aiuta a imparare con più facilità," ha dichiarato Kirill Bigai, CEO di Preply. "Apprezzano le persone perché fanno sì che l'apprendimento resti e trasformano la conoscenza in capacità concrete. È il ruolo che i nostri oltre 150.000 tutor in tutto il mondo svolgono ogni giorno. L'evoluzione dell'apprendimento non consiste nel chiedere a uno di sostituire l'altro. Insieme, competenza umana e IA creano le condizioni per un progresso reale."

La ricerca rivela inoltre differenze significative nel modo di imparare tra generazioni, livelli di carriera e Paesi. Ecco una sintesi degli altri risultati:

LA GEN Z VIVE IL PROGRESS GAP PIÙ AMPIO

La Gen Z italiana registra il tasso di adozione dell'IA più alto di tutte le generazioni (91%), ma riferisce anche le maggiori difficoltà nel trasformare l'apprendimento in progresso. Confrontando Gen Z e Gen X a livello globale:

La Gen Z è inoltre più propensa della Gen X a dichiarare di affidarsi all'IA più di quanto vorrebbe (31% contro 24%) e di percepire l'apprendimento con l'IA come passivo anziché attivo (31% contro 23%).

ADOZIONE DELL'IA E MOTIVAZIONI CAMBIANO MOLTO NEL MONDO

A livello geografico, Argentina e Polonia registrano il tasso di adozione dell'IA più alto (93%), rispetto all'88% dell'Italia e all'85% di Stati Uniti e Giappone, il dato più basso tra i Paesi analizzati. L'Argentina ha anche l'utilizzo quotidiano più elevato di tutti i mercati (42%).

Migliorare le prestazioni sul lavoro è la motivazione principale a livello globale, ma ciò che spinge i professionisti a formarsi varia notevolmente da mercato a mercato.

Stati Uniti e Regno Unito sono tra i mercati più orientati alla performance: il 50% dei professionisti statunitensi e il 54% di quelli britannici studia per migliorare nel proprio ruolo attuale, rispetto al 42% in Italia e al 41% a livello globale.

Germania e Polonia sono gli unici mercati in cui l'interesse personale viene prima di tutto, risultando la motivazione principale in Germania (33% contro il 28% per il miglioramento delle prestazioni) e in Polonia (30% contro 25%). Per confronto, il 28% dei professionisti italiani cita l'interesse personale, contro appena il 23% negli Stati Uniti.

Il Giappone si distingue per la formazione richiesta dal datore di lavoro: il 26% studia perché l'azienda lo richiede, quasi il doppio della media globale del 14% e più del doppio rispetto al 12%

degli Stati Uniti.

Il Progress Report completo è disponibile su Preply.com.

Informazioni su Preply

Preply è la piattaforma per l'apprendimento delle lingue guidata dalle persone e potenziata dall'IA che sta costruendo il futuro della formazione. Con una rete globale di oltre 150.000 tutor che insegnano più di 90 lingue, siamo leader di categoria e il più grande marketplace e app online che mette in contatto tutor umani e studenti di 180 Paesi, supportandoli con strumenti basati sull'IA sempre disponibili per garantire progressi reali ad ogni lezione. Uno studio sull'efficacia del 2026 ha rilevato che il 99% degli utenti ritiene che Preply abbia contribuito alla propria sicurezza nel parlare più della principale app di autoapprendimento.

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