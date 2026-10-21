Rockwell Automation presenta FactoryTalk Conductor, una piattaforma di orchestrazione AI-native per l'automazione industriale

Il nuovo software connette agenti AI, skill e workflow lungo l'intero ciclo di vita dell'automazione

MILWAUKEE, 21 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi l'introduzione di FactoryTalk® Conductor™, una nuova piattaforma di orchestrazione AI-native, progettata per coordinare le attività supportate dall'intelligenza artificiale lungo tutto il ciclo di vita dell'automazione industriale, creando le basi per workflow abilitati dall'IAI, dalla progettazione dei sistemi alla loro gestione operativa e manutenzione. Il software farà il suo debutto pubblico all'Automation Fair® 2026 di Boston, dove i partecipanti riceveranno un'anteprima esclusiva prima della sua disponibilità commerciale prevista per il primo trimestre del 2027.

Secondo il Rapporto "State of Smart Manufacturing" 2026 di Rockwell Automation, un terzo delle attività manifatturiere è già potenziato dall'intelligenza artificiale la cui adozione è destinata ad accelerare nei prossimi anni. Con il passaggio dalla sperimentazione dell'AI a un'implementazione su più ampia scala, le aziende manifatturiere hanno bisogno di soluzioni concrete per integrare tecnologie, workflow e competenze. FactoryTalk Conductor è progettato per soddisfare tale esigenza attraverso un'unica piattaforma che integra l'AI in tutti gli ambienti di progettazione.

"La prossima fase dell'intelligenza artificiale industriale sarà caratterizzata dall'orchestrazione piuttosto che dall'utilizzo di singoli copilot", ha affermato Craig Resnick, Vice President di ARC Advisory Group. "Le aziende manifatturiere necessitano di tecnologie di intelligenza artificiale in grado di coordinare le attività tra sistemi software, strumenti di progettazione e dati operativi. FactoryTalk Conductor riflette l'evoluzione del settore verso l'automazione agentica, riunendo agenti di intelligenza artificiale, workflow e competenze industriali in un ambiente unificato."

FactoryTalk Conductor consente agli utenti di avviare attività di progettazione utilizzando il linguaggio naturale e connette in modo intelligente i software, le funzionalità di intelligenza artificiale e i workflow necessari per completarle. Al momento del lancio, la piattaforma si integrerà con Studio 5000 Logix Designer®, Logix Echo™, Emulate3D® e FactoryTalk® Optix™, supportando i principali workflow di progettazione, sviluppo, simulazione e collaudo. Sono inoltre previste successive integrazioni con altre soluzioni del portafoglio software di Rockwell Automation, tra cui FactoryTalk® Design Studio™, FactoryTalk® Historian, Plex® e Fiix®, che consentiranno di estendere i workflow potenziati dall'intelligenza artificiale nell'intero ciclo di vita dell'automazione industriale.

"Ciò che rende unico FactoryTalk Conductor è la combinazione tra l'orchestrazione dell'intelligenza artificiale e una consolidata expertise industriale", ha affermato Matheus Bulho, senior vice president, software & control, Rockwell Automation. "I clienti possono avvalersi di agenti e skill verificati da Rockwell Automation, sviluppare funzionalità personalizzate in base alle proprie esigenze e integrare l'AI tra software, dati e servizi. Questo approccio crea una base scalabile per accelerare le attività di progettazione, mantenendo al contempo gli standard richiesti negli ambienti industriali."

I vantaggi principali includono:

Le aziende manifatturiere che parteciperanno all'Automation Fair 2026 potranno assistere a dimostrazioni di FactoryTalk Conductor in diverse aree dell'esposizione, tra cui Technology & Services Showcase, Industry Pavillion, Innovations, oltre che in sessioni tecniche dedicate.

Informazioni aggiuntive su FactoryTalk Conductor e Automation Fair sono disponibili all'indirizzo www.rockwellautomation.com.

Domande frequenti

Che cos'è FactoryTalk Conductor?FactoryTalk Conductor è una piattaforma di orchestrazione AI-native per l'IA che connette agenti AI, skill, workflow e software di automazione per aiutare i tecnici ad accelerare le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dei sistemi attraverso interazioni in linguaggio naturale e il supporto di una consolidata expertise industriale.

In che modo FactoryTalk Conductor è diverso da un copilot AI?Mentre i copilot AI tradizionali supportano l'esecuzione di singole attività, FactoryTalk Conductor consente a più agenti AI, workflow e strumenti software di collaborare nell'ambito dei processi di progettazione. Ciò consente di automatizzare in modo più esteso attività complesse, articolate in più fasi, che coinvolgono applicazioni, dati e team diversi.

Quando sarà disponibile FactoryTalk Conductor?FactoryTalk Conductor sarà presentato in anteprima all'Automation Fair 2026 di Boston e sla sua disponibilità commerciale è prevista per il primo trimestre del 2027.

Con quali prodotti Rockwell Automation è compatibile FactoryTalk Conductor?FactoryTalk Conductor è progettato per integrarsi con un portafoglio sempre più ampio di software Rockwell Automation. Al momento del lancio, supporterà Studio 5000 Logix Designer®, Logix Echo™, Emulate3D® e FactoryTalk® Optix™, mentre sono previste successive integrazioni con FactoryTalk® Design Studio™, FactoryTalk® Historian, Plex®, Fiix® e altre soluzioni.

I clienti possono creare e implementare i propri agenti AI e le proprie skill?Sì. Oltre agli agenti e alle skill verificati da Rockwell Automation, i clienti possono creare e implementare i propri agenti e le proprie skill per supportare gli standard aziendali, i requisiti di settore e i workflow di progettazione unici.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Coniughiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per ampliare i confini di ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno fiscale 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitare il sito.

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