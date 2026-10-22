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Bimba di 3 anni si sporge dalla finestra al 12esimo piano e resta sospesa nel vuoto: il miracoloso salvataggio - VIDEO

L'episodio si è verificato in un condominio a Zhangping, nella provincia cinese del Fujian: la piccola era rimasta sola in casa perché la mamma era a fare la spesa

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22 ottobre 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una bambina di 3 anni è stata tratta in salvo dopo essere rimasta sospesa nel vuoto da una finestra al dodicesimo piano. E' successo in Cina e le immagini della straordinaria operazione hanno fatto immediatamente il giro del mondo.

L'episodio, riferisce la rivista People, è avvenuto in un condominio a Zhangping, nella provincia cinese del Fujian, poco prima delle 8 del mattino (ora locale) di sabato 17 ottobre, come riportato dal South China Morning Post. Nel video circolato sui social si vede la piccola con l'intero corpo sporgere all'esterno della finestra; solo la testa e le braccia restano incastrate tra le sbarre metalliche. La bimba sembra tenersi aggrappata con le mani, mentre i piedi cercano un punto d'appoggio.

Sempre secondo quanto riferito dal South China Morning Post, gli addetti alla sicurezza e il personale di gestione dello stabile sono entrati nell'appartamento al piano di sotto nel tentativo di mettere in salvo la bambina. Due uomini, uno dei quali indossava un'uniforme da guardia giurata, hanno utilizzato uno sgabello bianco per aiutarla a restare in equilibrio, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. In un altro video, diffuso dall'account ufficiale di Nanchang, si vedono i vigili del fuoco giungere sul posto e, utilizzando attrezzi elettrici, forzare l'ingresso dell'appartamento, che era chiuso a chiave. Una volta all'interno, sono riusciti a riportare la bambina di 3 anni al sicuro nell'abitazione.

Stando a quanto riportato dai media locali, la piccola era stata lasciata sola in casa dalla madre, uscita per fare la spesa. Durante l'assenza del genitore, la bambina è riuscita a superare la grata di sicurezza della finestra e a sporgersi all'esterno, rimanendo però incastrata con la testa, come riferito da Viral Press via Associated Press. Trasferita in ospedale per le cure del caso, la bimba è rimasta miracolosamente illesa

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