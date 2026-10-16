Compra una borsa da 35 dollari in un mercatino dell'usato e ne trova dentro... 400. È successo a New York, dove Autumn Buesking, ragazza di 27 anni che si trovava negli Stati Uniti per vacanza, è andata a fare compere in un mercatino delle pulci dove ha portato a casa una borsetta per 35 dollari.

All'interno però la ragazza ha trovato quattro buste misteriose, che contenevano un totale di 400 dollari in contanti: "Ero nel panico, soprattutto perché non c'era nessun prezzo esposto", ha raccontato Buesking a People, "ho dovuto portare la borsa alla commessa e chiedere quanto costasse. Pensavo che 35 dollari fossero un ottimo prezzo solo per la borsa". Poi la scoperta, che la ragazza ha condiviso su TikTok.

Mentre frugava all'interno della borsa, ha notato quattro buste rosse sigillate, che ha subito sospettato potessero contenere contanti. Buesking si è quindi allontanata in fretta, impaziente di aprire le buste in un luogo meno affollato. Una volta tornata a casa si è filmata mentre le apriva e all'interno ha trovato ben 400 dollari. Tra i commenti al video, oltre a chi la invitava a restituire il denaro al legittimo proprietario, molto difficile però da rintracciare, c'è anche chi ha fatto notare che potesse trattarsi di 'angbao', buste rosse popolari nella cultura cinese e che tradizionalmente contengono denaro.

Il colore rosso indica, in Cina, buona fortuna e prosperità, con il denaro all'interno che non è un semplice regalo, ma un vero e proprio augurio di successo. Ecco perché Buesking ha deciso di investire i soldi in "qualcosa di positivo": "Considero questa borsa la mia borsa portafortuna per il resto della mia vita", ha dichiarato. Quel denaro ha deciso di usarlo come regalo di nozze ai quattro matrimoni che la attendono nei prossimi mesi: "Credo che fosse destino che trovassi esattamente 400 dollari, così da poter regalare 100 dollari a ciascuna coppia e condividere la fortuna che ho trovato a New York con alcune delle persone a cui tengo di più".