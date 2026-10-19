Le fiamme di Parigi non fermano una jogger. Nel weekend appena trascorso si è consumata una guerriglia urbana, proprio come è successo a Milano, durante le manifestazioni degli studenti francesi, caratterizzate da atti vandalici e negozi devastati nel centro città. La capitale è stata messa a ferro e fuoco, ma nonostante questo alcuni hanno scelto di non rinunciare alla propria corsa mattutina.

Even riots, fires, and smoke won't stop Parisians from their morning runs. https://t.co/ZxiUeUh22q — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 18, 2026

Su X è diventato virale un video che ritrae una donna correre tra le strade di Parigi incurante di ciò che la circonda. Bici in fiamme, strade e negozi devastati e un fiume di manifestanti reduci dagli scontri con le forze dell'ordine. La donna corre senza guardare ciò che la circonda, facendosi largo tra la folla.