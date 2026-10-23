Disavventura per un giornalista spagnolo. Inviato sulla costa per raccontare il maltempo che sta colpendo i Paesi Baschi, un inviato è stato letteralmente investito e portato via, insieme al suo cameraman, da un'onda che si è alzata all'improvviso a causa del forte vento.

Siamo nei Paesi Baschi, sul canale Etb2, a "Euskadi Quédate" condotto da @Odeiesnaola. Nella puntata di oggi un inviato e il cameraman son stati letteralmente portati via da un'onda mentre si parlava delle ultime sul maltempo da... Ondàrroa (Spagna) https://t.co/nnxV0ZgTH4 — LALLERO (@see_lallero) October 22, 2026

È successo tutto in diretta sul canale spagnolo Etb2, dove il reporter stava parlando del forte maltempo nell'area, prima dell'incidente. Le immagini sono subito tornate in studio, dove il conduttore è rimasto scioccato e per alcuni secondi è stato inquadrato con braccia conserte e la bocca spalancata dallo stupore: "Speriamo che i nostri colleghi Sergio e Raquel stiano bene, vi aggiorneremo subito", ha detto appena si è ripreso dallo shock.