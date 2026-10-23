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Giornalista investito da un'onda, conduttore scioccato in diretta - Video

È successo nei Paesi Baschi, dove un reporter stava documentando il maltempo

Il reporter, l'onda e la reazione in studio - X
Il reporter, l'onda e la reazione in studio - X
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23 ottobre 2026 | 12.39
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Disavventura per un giornalista spagnolo. Inviato sulla costa per raccontare il maltempo che sta colpendo i Paesi Baschi, un inviato è stato letteralmente investito e portato via, insieme al suo cameraman, da un'onda che si è alzata all'improvviso a causa del forte vento.

È successo tutto in diretta sul canale spagnolo Etb2, dove il reporter stava parlando del forte maltempo nell'area, prima dell'incidente. Le immagini sono subito tornate in studio, dove il conduttore è rimasto scioccato e per alcuni secondi è stato inquadrato con braccia conserte e la bocca spalancata dallo stupore: "Speriamo che i nostri colleghi Sergio e Raquel stiano bene, vi aggiorneremo subito", ha detto appena si è ripreso dallo shock.

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