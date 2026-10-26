Luiz Inacio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Nel ballottaggio delle elezioni ha battuto Flavio Bolsonaro ottenendo il 51,76% dei voti e conquistando così il quarto mandato alla guida del paese. Bolsonaro, il più votato al primo turno delle consultazioni, al ballottaggio non è andato oltre il 48,24%. Lula, che il 27 ottobre compie 81 anni, si impone con una rimonta sorprendente rispetto ai risultati del primo turno, nel quale aveva ottenuto il 45,16% rispetto al 47,03% del rivale.