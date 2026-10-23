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Incidente in Turchia, colpita dal macchinario per il posizionamento dei birilli: muore dipendente 28enne di una sala bowling

Melike Yeter è deceduta a causa di una emorragia interna dopo essere rimasta vittima dell'incidente in una struttura a Corum. Arrestato il proprietario

Incidente in Turchia, colpita dal macchinario per il posizionamento dei birilli: muore dipendente 28enne di una sala bowling
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23 ottobre 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia in Turchia, dove una ragazza di soli 28 anni, Melike Yeter, dipendente di una sala bowling a Corum, è morta dopo essere stata colpita - per cause ancora in via di accertamento - dal macchinario per il riposizionamento dei birilli mentre tentava di riparare un guasto. Il proprietario della struttura, 34 anni, è stato successivamente arrestato, secondo quanto riportato dai media locali, anche se non sono chiare le accuse a suo carico.

La donna era stata inizialmente medicata per le ferite riportate, ma in seguito, una volta a casa, ha accusato un malore; è stata quindi trasportata d'urgenza in ospedale all'Erol Olçok di Hitit, dove i medici hanno riscontrato un'emorragia interna, riportano sempre i media locali e il The Sun, secondo cui l'incidente le ha provocato la rottura del fegato, come hanno confermato i primi risultati degli esami autoptici.

Il fidanzato della 28enne, in preda al panico, ha implorato i medici di salvarla mentre le sue condizioni peggioravano, arrivando persino a contattare professionisti del settore che conosceva personalmente. Ma non c'è stato nulla da fare. Mentre emergono accuse di carenze nella sicurezza sul lavoro e di esami medici inadeguati e indagini sono aperte sia sul rispetto delle norme sul posto di lavoro sia sulle procedure di intervento medico attuate successivamente, il proprietario della struttura in cui Yeter lavorava è stato arrestato.

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