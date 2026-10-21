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Padre stermina la famiglia a Tolosa poi si toglie la vita: tra le vittime il figlio di due anni

Lo ha appreso Le Parisien da una fonte di polizia e dal procuratore di Tolosa, David Charmatz: cosa sappiamo

(Ipa)
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21 ottobre 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di due anni, sua madre di circa 30 e una donna sulla sessantina (madre dell'aggressore) sono stati trovati morti nella notte nella loro abitazione a Tolosa (Alta Garonna), in Francia. Sarebbero stati uccisi a coltellate.

Lo ha appreso Le Parisien da una fonte di polizia e dal procuratore di Tolosa, David Charmatz. È stato inoltre rinvenuto un quarto corpo, quello del padre, che, secondo la stessa fonte si sarebbe suicidato dopo aver commesso il triplice omicidio.

Lunedì sera gli agenti di polizia si sono recati per la prima volta presso l'abitazione di una famiglia a Tolosa per rispondere a una "lite familiare". All'interno viveva una coppia con il figlio di due anni. Ma al loro arrivo, nessuno ha risposto al campanello. Quando la famiglia "non ha risposto alle loro chiamate" il giorno successivo, la polizia è tornata in quella casa facendo la tragica scoperta.

La procura di Tolosa ha aperto un fascicolo per "omicidio del coniuge", "omicidio di un ascendente" e "infanticidio", ha dichiarato al quotidiano Le Parisien il procuratore David Charmatz. L'indagine è stata affidata alla DCOS (Divisione per la criminalità organizzata e specializzata).

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omicidio suicidio
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