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Passeggera bloccata nel bagno dell'aereo: sfiorato l'atterraggio d'emergenza negli Usa

È accaduto a bordo del volo UA1900, un Boeing 737 MAX 8 decollato da dall'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma e diretto a Newark

Boeing 737 MAX 8 della United Airlines - (Dal sito)
Boeing 737 MAX 8 della United Airlines - (Dal sito)
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19 ottobre 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un insolito problema tecnico a bordo di un volo di linea della United Airlines ha rischiato di trasformarsi in un dirottamento d'emergenza nei cieli americani. È accaduto a bordo del volo UA1900, un Boeing 737 MAX 8 decollato da dall'aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma e diretto a Newark, sul quale viaggiavano decine di passeggeri.

L'allarme è scattato circa due ore e mezza dopo il decollo, mentre il velivolo si trovava in quota di crociera a 35.000 piedi sopra lo Stato del Minnesota. Il personale di bordo, insospettito dalla prolungata assenza di una passeggera di 69 anni, ha accertato che la donna era rimasta bloccata all'interno della toilette posteriore a causa dell'improvviso malfunzionamento del meccanismo della serratura.

Secondo quanto ricostruito dalle testate specializzate internazionali, gli assistenti di volo hanno tentato invano di sbloccare la porta dall'esterno attraverso le procedure standard. Di fronte alla resistenza del fermo, l'equipaggio ha persino utilizzato alcuni attrezzi di bordo nel tentativo di forzare l'accesso, senza tuttavia ottenere alcun risultato per oltre quindici minuti.

Considerata l'impossibilità di liberare la donna e la prospettiva di dover completare un volo transcontinentale di altre quattro ore, il comandante ha preso la decisione di dichiarare lo stato di emergenza. Contattato il controllo del traffico aereo di Chicago, il pilota ha comunicato la necessità di una deviazione immediata verso lo scalo di O'Hare per consentire ai tecnici di terra di liberare la passeggera.

I tracciamenti radar mostrano che il Boeing ha effettivamente iniziato la manovra di discesa rapida verso lo scalo intermedio. Tuttavia, proprio durante la fase di approccio e il conseguente cambio di pressione in cabina, la serratura si è improvvisamente sbloccata, permettendo alla donna di uscire. Verificate le buone condizioni di salute della passeggera, i piloti hanno annullato la richiesta di dirottamento, riprendendo la rotta originaria e atterrando regolarmente a Newark con un minimo ritardo.

La United Airlines ha confermato l'episodio e ha avviato un'indagine interna. Le normative internazionali sull'aviazione civile impongono infatti che i servizi igienici degli aeromobili siano dotati di sistemi di sblocco esterno prioritari facilmente azionabili dall'equipaggio in caso di emergenza, un dispositivo che in questa occasione non ha risposto ai comandi dei direttori di volo.

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