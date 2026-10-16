circle x black
Cerca nel sito
 

Socialcom, sull'Ucraina 4,6 mln interazioni social, utenti divisi fra paura e solidarietà

Ricerca mostra, nell’ultima settimana +66% di conversazioni online

Socialcom, sull'Ucraina 4,6 mln interazioni social, utenti divisi fra paura e solidarietà
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quasi mezzo milione di conversazioni e oltre 4.6 milioni di interazioni in due settimane. Un’enorme partecipazione digitale: è questo il quadro delineato dalla nuova ricerca di Socialcom sull’Ucraina, presentata questa mattina dal Presidente Luca Ferlaino ad "Agorà" su Rai Tre. L’analisi, condotta in collaborazione con la piattaforma Social Data, mostra nell’ultima settimana +66% di conversazioni e +19% di interazioni sui social.

Gli utenti esprimono emozioni di paura per le sorti del conflitto, polemica per l’operato dei leader internazionali, solidarietà all’Ucraina e disillusione per il raggiungimento della pace. I picchi di interesse corrispondono all’intensificarsi dei bombardamenti, a Trump che annuncia una tregua energetica e chiede un nuovo Presidente ucraino e alla notizia del Washington Post che parla di un piano USA-Europa per la pace. Fra i temi che interessano di più gli italiani, la metà degli utenti parla dei leader politici e della loro gestione della crisi, il 41% di armamenti e droni, uno su tre delle conseguenze economiche del conflitto, uno su quattro della pace e il 17% delle vittime civili degli attacchi.

Tra i leader politici associati al tema domina la Premier Meloni, che ha criticato l’accordo energetico tra Trump e Putin, con 190 mila interazioni. Al secondo posto Giuseppe Conte (163 mila interazioni), che chiede una svolta negoziale per i civili, Schlein (75 mila interazioni), il Ministro degli Esteri Tajani (20.7 mila) e Salvini (19.5 mila).

Il conflitto ucraino preoccupa, per le conseguenze economiche, più di quello iraniano, registrando più del doppio delle conversazioni e delle interazioni. "Assistiamo a una narrazione social in cui il dramma della guerra si sovrappone al rischio economico e politico individuale” spiega Luca Ferlaino, Presidente di Socialcom. “L’attenzione si catalizza sui leader e sulle conseguenze concrete per i cittadini, orientando l'agenda emotiva degli utenti.”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina conflitto social media interazioni solidarietà paura
Vedi anche
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza