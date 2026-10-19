Uno stipendio da sogno, che può arrivare a toccare i 120mila euro con vitto e alloggio gratis, per lavorare... in Antartide. La proposta arriva dall'Australian Antarctic Program, che ha ufficialmente aperto il reclutamento per l'anno 2027 con ben duecento offerte di lavoro e contratti da capogiro. L'ente governativo australiano ogni anno seleziona il personale che si dovrà occupare di gestire le basi scientifiche in Antartide, con i nuovi assunti che saranno ricollocati a Davis, Mawson, Casey o Wilkins, con contratti che possono essere di sei mesi o durare oltre un anno.

Le cifre offerte vengono elencate sul portale ufficiale dell'ente: un elettricista gode di uno stipendio di oltre 162mila dollari australiani, circa 100mila euro, comprensivi anche di indennità di servizio. A questo si aggiunge un contributo previdenziale che può arrivare fino al 15%, portando il corrispettivo totale a circa 120mila euro.

Ma i vantaggi dell'offerta non si limitano alla busta paga. Vitto e alloggio, come detto, sono forniti dall'ente, abbassando sensibilmente le spese quotidiane, mentre le ferie verranno liquidate una volta rientrati. In totale, i posti di lavoro aperti sono 29: elettricisti, idraulici, carpentieri, meccanici, cuochi, ma anche profili più 'specializzati' come saldatori, meccanici della refrigerazione, operatori di gru e addetti a rifornimento di carburante. A chiudere l'elenco ci sono poi medici, tecnici delle telecomunicazioni e personale aeroportuale.

Il trasferimento dei nuovi assunti è previsto tra ottobre e marzo e avverrà via nave o aereo. Compensi ancora più alti sono previsti per le figure di responsabilità, tanto che un 'capo spedizione' può arrivare a guadagnare oltre 140mila euro.