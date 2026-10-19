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Spagna, tempesta Adam su Valencia e Alicante: 900mila in lockdown e centinaia di salvataggi

In alcune aree sono stati registrati accumuli fino a 700 litri di pioggia per metro quadrato in 24 ore. Le autorità hanno disposto restrizioni agli spostamenti in numerosi comuni

Tempesta Adam su Valencia
Tempesta Adam su Valencia
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19 ottobre 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La tempesta Adam si abbatte sulla Comunità Valenciana, in Spagna, con precipitazioni eccezionali, allagamenti e località isolate. In alcune aree sono stati registrati accumuli fino a 700 litri di pioggia per metro quadrato in 24 ore. Le autorità hanno disposto restrizioni agli spostamenti in numerosi comuni, mentre proseguono le operazioni di soccorso e le scuole restano chiuse per circa 100mila studenti.

Circa 900mila persone sono interessate dall'ordinanza di lockdown approvata dalla Generalitat, il governo regionale valenciano, per 145 comuni a sud di Valencia e a nord di Alicante, le aree più colpite dal maltempo. Secondo i dati diffusi dai servizi meteorologici locali, a Forna sono stati registrati 720 litri per metro quadrato e a Pego 693. Come spiega El País, le intense precipitazioni hanno isolato diverse località, rendendo difficili gli interventi dei soccorritori.

A Oliva sono in corso salvataggi in barca, mentre almeno 15 elicotteri sono impegnati lungo la costa a nord di Alicante, come ha riferito il ministro delle Emergenze, Juan Carlos Valderrama.

Il primo ministro Pedro Sanchez ha chiesto alla popolazione delle zone colpite di evitare "ogni spostamento e di rimanere ai piani superiori" degli edifici. Si tratta di una "situazione eccezionale ed estremamente difficile" con "il rischio rimane elevato", ha dichiarato il presidente della Generalitat valenciana Juanfran Parez Llorca, esortando la popolazione a "seguire scrupolosamente tutte le raccomandazioni emanate dai servizi di emergenza".

''Non è la prima volta che accade, ma nella climatologia della regione di Safor, l'unico precedente è il 3 novembre 1987, quindi dobbiamo considerarla una tempesta straordinaria'', ha spiegato l'Agenzia meteorologica statale spagnola.

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