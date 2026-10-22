L'epicentro è stato registrato a Nagqu, nel Tibet settentrionale, a una profondità di 10 km

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7 si è verificata poco fa in Cina, alle 22:33 ora locale. A essere colpita è stata in particolare la regione del Tibet, nel sud-ovest del Paese del Dragone, dove è stato registrato l'epicentro, secondo quanto riferito dal China Earthquake Networks Center (CENC).

https://x.com/USGS_Quakes/status/2113283018840277098

Al momento non si hanno notizie su eventuali vittime o danni. L'epicentro è stato localizzato precisamente a Nagqu, nel Tibet settentrionale, a una profondità di 10 km.

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