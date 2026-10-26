circle x black
Cerca nel sito
 

Donald Trump senza freni in Michigan, sul palco del comizio con lui Nicki Minaj: "Ha un lato B spettacolare"

La rapper, 43 anni, da tempo sostiene il presidente che nelle scorse ore l'ha portata con sé a Port Huron: "Non è mai stata così bella"

Donald Trump e Nicki Minaj
Donald Trump e Nicki Minaj
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 09.29
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Show di Donald Trump nel comizio tenutosi la scorsa notte a Port Huron, in Michigan, in vista delle elezioni di Midterm in programma a inizio novembre. Sul palco insieme a lui la cantante Nicki Minaj. Tra i momenti che più hanno fatto discutere, il commento dell'inquilino della Casa Bianca sul fondoschiena della rapper.

"È difficile non notarlo, ho visto un lato B davvero spettacolare. Quello sì che è un bel vedere", ha detto Trump. "Spero che Nicki non si sia offesa, ma noi le vogliamo bene. È da tanto tempo che è dalla nostra parte", ha aggiunto. E poi ancora: "Non è mai stata così bella, è una persona davvero speciale. Ha capito tutto, è intelligente".

Lei, 43 anni, che prima del comizio aveva viaggiato insieme a Trump a bordo dell'Air Force One per partecipare al comizio a Port Huron, ha risposto presentandosi sul palco e mostrando supporto per l'ex tycoon. "Noi amiamo Trump. Sono onorata di lavorare con lui, lo amo così tanto", ha aggiunto la cantante. "Ti sosterrò per sempre. Se corri di nuovo, ti sosterrò di nuovo", ha detto ancora la "regina del rap", come l'ha presentata Trump. "Vogliamo che i nostri figli crescano in un luogo di cui possiamo andare fieri. Non vogliamo che i nostri figli vengano bombardati da cambi di sesso, giusto?", ha affermato. "Vogliamo che lascino in pace i bambini, che li tengano fuori da tutto questo".

Nelle ore precedenti al comizio si era diffuse voci circa una candidatura di Minaj a diventare portavoce della Casa Bianca, con due membri dello staff che hanno avanzato con entusiasmo il suo nome come possibile sostituta Katie Zacharia. Ma dalla cantante non è arrivata alcuna conferma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza