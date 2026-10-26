Show di Donald Trump nel comizio tenutosi la scorsa notte a Port Huron, in Michigan, in vista delle elezioni di Midterm in programma a inizio novembre. Sul palco insieme a lui la cantante Nicki Minaj. Tra i momenti che più hanno fatto discutere, il commento dell'inquilino della Casa Bianca sul fondoschiena della rapper.

"È difficile non notarlo, ho visto un lato B davvero spettacolare. Quello sì che è un bel vedere", ha detto Trump. "Spero che Nicki non si sia offesa, ma noi le vogliamo bene. È da tanto tempo che è dalla nostra parte", ha aggiunto. E poi ancora: "Non è mai stata così bella, è una persona davvero speciale. Ha capito tutto, è intelligente".

Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO — Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026

Lei, 43 anni, che prima del comizio aveva viaggiato insieme a Trump a bordo dell'Air Force One per partecipare al comizio a Port Huron, ha risposto presentandosi sul palco e mostrando supporto per l'ex tycoon. "Noi amiamo Trump. Sono onorata di lavorare con lui, lo amo così tanto", ha aggiunto la cantante. "Ti sosterrò per sempre. Se corri di nuovo, ti sosterrò di nuovo", ha detto ancora la "regina del rap", come l'ha presentata Trump. "Vogliamo che i nostri figli crescano in un luogo di cui possiamo andare fieri. Non vogliamo che i nostri figli vengano bombardati da cambi di sesso, giusto?", ha affermato. "Vogliamo che lascino in pace i bambini, che li tengano fuori da tutto questo".

Nelle ore precedenti al comizio si era diffuse voci circa una candidatura di Minaj a diventare portavoce della Casa Bianca, con due membri dello staff che hanno avanzato con entusiasmo il suo nome come possibile sostituta Katie Zacharia. Ma dalla cantante non è arrivata alcuna conferma.