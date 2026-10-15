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Ucraina, Weidel: "Basta soldi a Kiev, la guerra è già persa"

La leader dell'AfD: "Zelensky interessato alla pace? Non ci sono prove"

Alice Weidel - Fotogramma
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15 ottobre 2026 | 21.14
Redazione Adnkronos
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"Basta soldi all'Ucraina, la guerra è già persa". Alice Weidel, leader dell'AfD, si esprime così in un'intervista all'Economist. "Credo sia sbagliato continuare a finanziare una guerra già persa. L'Ucraina non può vincere contro la Russia, cosa stiamo facendo? La guerra è già persa? Sì", dice la copresidente di Alternative fur Deutschland. "Non ci sono elementi per dire che Putin sia interessato alla pace? Lo dite voi. Potete darmi un elemento che dimostri che Zelensky sia interessato alla pace? No. Per avere pace in Ucraina, dobbiamo considerare non solo gli interessi di sicurezza dell'Ucraina, ma anche quelli della Russia. Questo è stato l'errore principale degli ultimi 20 anni. Quando la guerrà sarà finita, gli ucraini dovranno lasciare il nostro paese", aggiunge.

Weidel propone un accordo con la Russia per forniture di diesel anche alla Germania, e anche per petrolio e gas, seguendo l'esempio degli Stati Uniti. "Noi dell'AfD chiediamo forniture di gasolio, un accordo sui carburanti per motori diesel per la Germania. Vogliamo anche gas naturale e petrolio dalla Russia, per aiutare i consumatori e le aziende tedesche", dicecriticando il governo tedesco per il sostegno all'Ucraina e alla politica di sanzioni dell'Ue. "Meno del 10 per cento dei tedeschi è favorevole a ulteriori aiuti all'Ucraina. In altre parole, il 90 per cento dei tedeschi si oppone al continuo sperpero di denaro pubblico in Ucraina. Bisogna agire di conseguenza", aggiunge la leader del partito dell'estrema destra tedesca che da tempo invoca il rilancio delle relazioni bilaterali fra Mosca e Berlino.

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