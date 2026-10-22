Vinnie Jones ha messo in discussione l'ascesa al trono di Re Carlo, sostenendo che il principe William e Catherine, principessa del Galles, avrebbero dovuto succedere come regnanti dopo la morte della Regina Elisabetta II. L'attore, già famoso come calciatore professionista, prima di recitare in film e serie tv come 'Snatch' e 'The Gentlemen', si definisce un convinto monarchico, ma - scrive l'Independent - ritiene che la famiglia reale avrebbe dovuto attenersi alle regole tradizionali sul divorzio, anziché permettere a Carlo di diventare re dopo aver sposato Camilla.

Storicamente, infatti, alle persone divorziate era vietato sposarsi con un membro della famiglia reale, sebbene le regole siano state allentate nel 2002. Secondo Jones, le regole sono state modificate per Charles (che è stato sposato con la principessa Diana dal 1981 al 1996) e Camilla (che è stata sposata con Andrew Parker Bowles tra il 1973 e il 1995).

Interrogato sul fatto che avrebbe dovuto farsi tatuare Carlo anziché Winston Churchill, Jones ha dichiarato al podcast di Louis Theroux: "Sono un monarchico convinto, sapete. Sostengo la famiglia reale in modo assoluto. Però, penso che Carlo sia andato controcorrente. Credo che abbiano cambiato le carte in tavola per lui e per Camilla e ora sono un sostenitore di William e Kate. Sono un tradizionalista convinto. Amo la tradizione".

L'ex centrocampista del Wimbledon, noto per il suo carattere combattivo, ha dichiarato: "Beh, hanno spostato i pali della porta, no? Hanno cambiato le regole". Quando Theroux ha sostenuto che "i tempi cambiano e anche le regole", Jones ha risposto: "E io ne sono un grande esempio, Louis. Non ho intenzione di criticare queste regole perché le ho criticate per tutta la vita. Ma, a dire il vero, speravo che Carlo facesse la cosa giusta e avesse detto: 'Grazie mille. Ci facciamo da parte', e che William e Kate fossero diventati Re e Regina. Quella, per me, era la mia Gran Bretagna". In 'The Gentlemen' - popolare serie drammatica poliziesca di Guy Ritchie su Netflix - Vinnie Jones interpreta il guardiacaccia Geoff Seacombe.