Massimo Veccia: "Uno dei pochissimi premi internazionali che si tengono due volte l’anno - a Roma e a New York - proprio perché crediamo che l’eccellenza italiana debba essere raccontata e riconosciuta nei luoghi dove si plasma il futuro economico e culturale"

Il 18 e il 19 novembre 2026 New York ospiterà la 9ª Edizione del Business care international award. Si tratta di uno dei pochissimi riconoscimenti internazionali che si tengono due volte l’anno in prestigiose sedi istituzionali: a Roma nella Sala della Regina della Camera dei Deputati e a New York presso il Consolato generale d’Italia e a Piazza Italia a Times Square. La selezione dei premiati è affidata a una giuria presieduta da Fabrizio Ferragni (già direttore di Rai Italia) e composta da Paolo Liguori (già direttore Mediaset), Alessandro Masi (segretario generale della società Dante Alighieri) e Silvana Mangione (vice segretario generale del Cgie). Come ha evidenziato all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia, fondatore e presidente del Business care international award: “L’intero processo è coordinato dal nostro Board. Voglio ringraziare in particolare Alberto Milani, US Board Coordinator del premio e co-fondatore e presidente di Piazza Italia a Times Square, che ospiterà l’importante secondo evento del 19 novembre e che presiederà insieme a me un momento chiave: la prima riunione ufficiale del nuovo international board”.

Premiati della 9ª edizione New York 2026: Massimo Allegri – General Manager Americas, Ita Airways; Federico Ferrante – presidente, Azimut Benetti America Simona Franci – co-founder, Fortebis; Nicola Ianeselli – Senior Director of Technologies, Chenmoore; Annalisa Liuzzo – Principal, Liuzzo & Associates; Rosario Mariani – Chairman, Cisalpina Tours International spa; Fabrizio Zichichi ceo Phibro; Mario Platero editorialista; Claudio Pagliara direttore dell’Istituto italiano di cultura di New York; Antonino Di Franco professore associato clinico di Medicina e professore assistente di Epidemiologia Clinica, Weill Cornell University di New York; Federico Rampini scrittore. Il 18 novembre a New York si terrà la cerimonia della 9ª edizione, ospitata dal console generale Giuseppe Pastorelli. Qui saranno al centro i premi, le presentazioni istituzionali e il progetto ‘Italian Icons – Lighting Up the World’.

Il 19 novembre l’appuntamento è a Piazza Italia, Times Square. Ospitato da Alberto Milani, già vincitore in passato del premio Business care international award, che dà il benvenuto ai premiati di quest'anno nella casa che ha costruito per il business italiano a New York. Un momento di dialogo, nuovi progetti, accordi culturali e di business, e networking tra eccellenze italiane e americane. Qui si terrà anche la prima riunione ufficiale del nuovo International board. Ospite d’onore in entrambe le giornate: Steven Machat, leggenda vivente del mondo della Musica Internazionale. Con lui Debbie Machat e la Buena Vista Orchestra. Fra gli ospiti e qualche ulteriore sorpresa, il musicista, pluricandidato ai Grammy Award, Marco Nodari, insieme a Sabrina Zappia, responsabile dell’International patrons of the arts in the Vatican Museums e Jacopo Rampini, attore, giornalista e scrittore. Scelte che riflettono il cuore dell’Award: la cultura che viaggia, il talento che unisce e l’etica che non conosce confini.

Tra i premiati della precedente edizione (8ª edizione – Roma 2026), Global players: Claudia Cremonini, vice presidente di Cremonini spa, Maria Rita Grieco, direttrice Rai Italia, Mario Martone regista, Fabrizio Di Michele, già console generale d’Italia a New York, Sebastiano Fanizza, Imprenditore nella consulenza per marchi di lusso, Milena Lerario ceo di e-Geos, Nicola Bertinelli presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Pietro Salini ceo di Webuild spa, Chiara Sbarigia presidente dell’Associazione produttori audiovisivi italiani, Sabrina Zappia presidente degli Italian & international patrons of the art of the Vatican Museums, Pasquale Santangeli cardiologo, Mauro Crippa direttore generale dell’Informazione di Mediaset. Rising stars: Marco Nodari musicista e compositore, Aldostefano Porcari cardiologo e ricercatore clinico. Special mention: Elena Postelnicu direttrice della Foreign press association in Italia.

“Questo Award - dice all'Adnkronos/Labitalia Massimo Veccia - è nato a New York nel 2019 e continua a crescere perché mette al centro un’idea semplice e potente: il business, quando è guidato da etica, cultura e responsabilità, diventa uno dei ponti più efficaci tra i popoli. Vedere l’8ª Edizione celebrata a Roma nella Sala della Regina e preparare ora la 9ª a New York in sedi di assoluto prestigio istituzionale mi riempie di entusiasmo. Il Business care international award è infatti uno dei pochissimi premi internazionali che si tengono due volte l’anno - a Roma e a New York - proprio perché crediamo che l’eccellenza italiana debba essere raccontata e riconosciuta nei luoghi dove si plasma il futuro economico e culturale. Non premiamo semplicemente il successo. Premiamo chi genera valore condiviso, chi restituisce alla società e alle generazioni future, chi illumina il mondo con autenticità. La 9ª Edizione a New York è il momento in cui questa visione diventa ancora più concreta e internazionale".

"Oggi - sottolinea - siamo particolarmente felici e orgogliosi perché grazie allo straordinario lavoro portato avanti dal nostro Headquarter di New York, e ottimamente coordinato dalla nostra responsabile Simona Scarsella, possiamo finalmente annunciare i nomi dei premiati alla 9a Edizione del Bciaward, New York 2026. E’ insieme un orgoglio e una responsabilità che continuiamo a portare avanti con passione, grazie al lavoro della nostra giuria e del nostro board, ma anche grazie a ‘Barbara Wagner Communications’ per il supporto e la collaborazione che il suo team ha fornito al nostro lavoro a New York e negli Stati Uniti”.