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Campo largo, Di Battista: "Schlein non è credibile e strutturata"

"E' la rappresentante del partito che maggiormente ha inciso sui diritti dei lavoratori, soprattutto nella gestione Renzi ma non solo"

Alessandro Di Battista - (Accordi e Disaccordi - Nove)
Alessandro Di Battista - (Accordi e Disaccordi - Nove)
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25 ottobre 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
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"Elly Schlein non è credibile e strutturata". Alessandro Di Battista, ospite di Accordi & Disaccordi sul Nove, si esprime così sulla segretaria del Pd. "Io non vedo proprio Elly Schlein credibile e strutturata, è un mio parere personale. E' la rappresentante del partito che maggiormente ha inciso sui diritti dei lavoratori, soprattutto nella gestione Renzi ma non solo. Il Pd è stato il partito di sistema ed è il partito che maggiormente ha eroso lo stato sociale nel nostro paese. Chi ha privatizzato maggiormente nel nostro paese? Chi ha" modificato " l'articolo 18 dallo Statuto dei lavoratori?", dice l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Oggi il M5S di Giuseppe Conte è nettamente diverso rispetto a quello creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. I Cinquestelle, dice Di Battista, "dovrebbero parlare ogni giorno di determinate cose. All'inizio, ad esempio, il Movimento 5 Stelle aveva 20 punti di programma 'per uscire dal buio'. A questo Movimento manca l'enorme novità, noi all'epoca eravamo i nuovi. Beppe Grillo andava nei luoghi di sofferenza e veniva visto come il nuovo, come la speranza", dice.

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